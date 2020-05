BOLTă peste timp. Ziua în care „Fulgerul“ a devenit cel mai rapid om al planetei. 12 ani mai târziu, „Insane“ Usain e tătic!

Pe 31 mai 2008, la New York, cronometrul a îngheţat la 9,72 secunde. Usain Bolt avea 22 de ani şi reuşea primul său record mondial din carieră. El devenea, automat, după victoria de la Reebok Grand Prix, din IAAF World Athletics Tour, principalul favorit pentru Jocurile Olimpice de la Beijing.

Bolt îşi trecuse deja în CV un timp de 9,76 secunde la începutul lunii mai, astfel încât lumea atletismului era pregătită pentru detronarea lui Asafa Powell, tot reprezentat al Jamaicăi, care intrase în posesia recordului mondial la data de 14 iunie 2005, cu 9,77 secunde, ducându-l ulterior până la 9,74 secunde - pe 9 septembrie 2007.

Imaginile cu Bolt care trece linia de finiş având metri buni avans în faţa tuturor adversarilor sunt atât de reprezentative pentru cariera jamaicanului, încât de îndată ce lumea întreagă a intrat în izolare, din cauza pandemiei de coronavirus, internauţii au produs rapid un colaj sugestiv, în care îl foloseau pe Usain pentru a exemplifica distanţarea socială. Pe 31 mai 2008, în timp ce Usain Bolt încheia cursa de 100 m în 9,72 secunde, deţinătorul titlului mondial, Tyson Gay, termina al doilea, în 9,85 secunde.

Usain Bolt nu avea să se oprească, răsfăţându-şi fanii cu alte două recorduri mondiale până la finalul anului 2008. La Jocurile Olimpice de la Beijing, Bolt a corectat din nou recordul mondial de la 100 m, pe 16 august, oprind cronometrul la 9,69 secunde. Şi asta deşi a încetinit vizibil după primii 60 de metri ai finalei, iar unul dintre şireturile pantofilor săi era desfăcut! Pe 20 august 2008, Bolt avea să stabilească un nou record mondial şi la 200 m: 19,30 secunde. Jamaicanul de 1,95 m devenea astfel primul atlet care deţinea recordurile lumii la 100 m şi 200 m în era cronometrării electronice (începând cu 1977), dar şi primul atlet din istorie care doboară recordurile mondiale pe aceste distanţe la aceeaşi ediţie a Jocurilor Olimpice.

Ultimul capitol din seria recordurilor mondiale stabilite în carieră de Usain Bolt s-a scris la Berlin. La exact 12 luni distanţă după cursa de vis din Beijing, pe 16 august 2009, Bolt stabilea cel mai bun timp din istorie într-o cursă de 100 m: 9,58 secunde. Apoi, pe 20 august, Bolt oprea cronometrul în cursa de 200 m la 19,19 secunde.

Pe pistă, la 100 m, Usain Bolt a fost neînvins la Mondiale între 2008 şi 2016, el singur refuzându-şi un titlu, în 2011, când a pornit prea repede din blocstarturi şi a fost descalificat. Per total însă, Bolt a fost mai mult decât atletul cu rachete în picioare, care a stabilit timpii de referinţă ai sprintului, a câştigat 11 titluri mondiale şi opt medalii olimpice de aur (a urcat chiar de nouă ori pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la JO, dar aurul la 4x100 m de la Beijing i-a fost retras, întrucât conaţionalul său, Nesta Carter, a picat un test antidoping).

Bolt a devenit cu viteză ameţitoare superstarul absolut al atletismului. Un erou cu înclinaţii spre divertisment, care readucea la viaţă o disciplină care îşi pierduse eroii şi credibilitatea după scandaluri de dopaj în cascadă (americanilor Tim Montgomery şi Justin Gatlin le fuseseră şterse recordurile mondiale la 100 m, iar Marion Jones pierduse trei tiluri olimpice). Usain era omul-spectacol, care electriza mulţimile de fani minute bune dincolo de cele 9 secunde şi ceva în care aprindea pista gonind pentru aur. Jamaicanul a ştiut întotdeauna să caute cu privirea camerele de filmat şi să le ofere o reprezentaţie de şapte stele. Bolt flirta cu aparatul de fotografiat şi cu fanii din spatele micilor ecrane, înainte şi după cursă. Zâmbea larg, lăsând impresia că se pregăteşte să plece la un şpriţ, nu într-o finală mondială ce se încheie în timpul în care i-ai rosti numele complet din buletin, Usain St Leo Bolt. Iar „The Bolt Move“ a fost adoptată în lumea întreagă. Pe scurt, Usain Bolt a iubit interacţiunea cu lumea. După ce s-a luat la întrecere cu maşinării, avioane şi animale sălbatice, când a lovit coronavirusul, Bolt şi-a împrumutat poza-semnătură pentru a-i învăţa pe oameni cum să se protejeze: braţul din aer însemna „păstrează distanţa“, iar braţul îndoit - „acoperă-ţi nasul şi gura atunci când tuşeşti“.

Usain Bolt a fost discret însă când a venit vorba despre naşterea primului său copil. Premierul Jamaicăi, Andrew Holness, a fost cel care a anunţat venirea pe lume a fetiţei lui Usain, printr-un mesaj de felicitare postat pe Twitter.

Pe 17 mai, Usain Bolt, acum în vârstă de 33 de ani, şi prietena sa, Kasi Bennett (30 ani), au devenit părinţii unei fetiţe. Cel mai bun sprinter din istorie anunţase la începutul lunii ianuarie că iubita sa este însărcinată, însă nu precizase nimic legat de data preconizată a naşterii. Bolt mărturisea că şi-ar dori o fetiţă, fiind impresionat de relaţia regretatului Kobe Bryant cu fiicele sale: „Am văzut în ochii lui cât îşi iubea fetiţele, mi-aş dori să am parte de acel sentiment.“

Congratulations to our sprint legend Usain Bolt (@usainbolt) and Kasi Bennett on the arrival of their baby girl! pic.twitter.com/bheXPgU7Qd