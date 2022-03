Becali şi Petrescu, doi „terorişti“ atât de diferiţi: Ce arată sezonul regulat care tocmai s-a încheiat

Cele două echipe care se bat la titlu în Liga I sunt conduse de doi „terorişti“. Diferenţa e că unul e „abonat“ la trofee, iar celălalt e garantul eşecului.

Vorbim despre Dan Petrescu (54 de ani) şi Gigi Becali (63 de ani). Primul conduce CFR Cluj din postura de antrenor, în timp ce al doilea e patron, antrenor şi scouter la FCSB, club care şi-a expus, clar, politica managerială: Faci Ce Spune Becali.

Deşi nu există termen de comparaţie între Petrescu şi Becali, din punct de vedere fotbalistic, ei au, totuşi, ceva comun: folosesc „biciul“ în relaţia cu jucătorii din lot. Cu precizarea că, dacă Petrescu e un „terorist“ cu cap şi pune presiune, când şi cât trebuie, Becali e ca un „taifun“ care distruge tot ce îi iese în cale. De aceea, e lesne de înţeles de ce Petrescu se pregăteşte să câştige al patrulea titlu cu CFR, pe când Becali va bifa, aproape sigur, al şaptelea an la rând în care va rata locul 1.

Discursul care a revitalizat echipa

La cum au început CFR şi FCSB luna februarie, părea de neconceput că între cele două formaţii va exista o diferenţă de 14 puncte, la finalul sezonului regulat. Pentru că FCSB avea o serie de 16 partide fără înfrângere în campionat, pe când CFR a ieşit din pauza de iarnă, lăsând impresia că e incapabilă să mai câştige!

Ardelenii au înregistrat patru remize, în primele patru runde din 2022. Au luat gol în trei dintre aceste partide, un lucru foarte neobişnuit pentru o echipă antrenată de Dan Petrescu (foto), şi, în trei rânduri, au fost egalaţi pe final de meci, ceea ce a fost, din nou, alarmant. Surprinzător, după această serie dezolantă, Dan Petrescu a evitat să iasă în faţa jurnaliştilor cu declaraţii prin care să-şi facă praf elevii. În schimb, pur şi simplu, a „turbat“ după o victorie, 2-1 cu Rapid.

„Pot să spun că am fost penibili acum, în repriza a doua. Pe-ni-bili! Dacă jucăm aşa, în play-off, vom face zero puncte în zece meciuri. Zero puncte!֧ Jucând aşa, n-avem nicio şansă! Ce Europa, ce campionat?! Ne amăgim aiurea, dacă jucăm aşa“, a tunat „Super Dan“.

Discursul virulent al antrenorului a scos CFR din vrie, aşa cum un pacient care a suferit un stop cardiorespirator revine la viaţă, după intervenţia promptă a medicilor! Pentru că au urmat trei partide, cu Sepsi, Voluntari şi Dinamo, în care CFR a câştigat pe linie, fără să primească gol în două dintre ele.

Prin comparaţie, ascensiunea CFR-ului a coincis cu prăbuşirea FCSB-ului. Care a luat-o la vale, începând cu a doua jumătate a lunii februarie: a câştigat patru puncte din 12 puse în joc, singura victorie fiind una chinuită, obţinută în weekend, în minutul 90+4 al meciului cu Voluntari!

În vestiar sunt nişte „roboţi“

Faptul că Petrescu a creat o atmosferă în care fotbaliştii săi sunt preocupaţi de un singur lucru, de a câştiga meciurile, reiese şi din declaraţiile pe care portarul CFR-ului, Otto Hindrich - foto (19 ani), le-a oferit, zilele trecute, în presa din Ungaria.

„E o atmosferă rece. Jucătorilor nu le pasă cine e în echipă, ci doar să fie cei mai buni. Ori de câte ori fac o greşeală, mă privesc urât şi mă ceartă. Nu e vorba că nu mă plac, dar e o presiune foarte mare la CFR“, a explicat Hindrich.

De altfel, inclusiv după ultimul meci al clujenilor, o victorie categorică în faţa lui Dinamo, Dan Petrescu şi-a „urecheat“ elevii pentru că au luat gol, în minutul 4, iar la pauză tabela a arătat doar 1-1. „Aş fi făcut opt schimbări la pauză, dar n-am avut cum. Ar fi trebuit să-i schimb pe toţi!“, a spus „Super Dan“, care a efectuat o singură schimbare după primele 45 de minute, înlocuindu-l pe Morar cu Creţu.

„Vine «tăierea capetelor»“

Deşi toată lumea e de acord că CFR are deja o mână pe titlu, în condiţiile în care va aborda play-off-ul cu un avans de 7 puncte faţă de FCSB, Dan Petrescu a respins categoric această idee. ־n stilul său caracteristic, fostul internaţional a continuat să-şi ţină echipa în priză, printr-un discurs plin de avertismente, după victoria cu Dinamo.

„Din păcate, pentru noi vine «tăierea capetelor», înjumătăţirea punctelor, şi trebuie să ne trezim la realitatea care vine. Începe alt campionat, dar n-am câştigat nimic. Vor veni zece finale în play-off, e posibil orice“, a afirmat Petrescu.