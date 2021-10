Anamaria Prodan, decizie anunţată în privinţa lui Reghecampf: Cum va proceda cu „fostul domn soţ“

Anamaria Prodan (48 de ani) e hotărătă să minimalizeze divorţul de Laurenţiu Reghecampf (46 de ani), după ce, într-o primă fază, s-a ţinut cu dinţii de deja fostul ei soţ.

Apărută, sâmbătă, la lansarea cărţii scrise de ea, „Da, sunt cea mai bună“, Anamaria a explicat, potrivit Digi Sport, de ce a negat, în primele zile, iminentul divorţ de „Reghe“, deşi acesta spusese, în mod public, că a depus actele pentru a pune capăt căsniciei sale.

Ce a spus Anamaria Prodan?

*În această carte sunt începuturile mele, capitolul cel mai frumos din această carte îi este dedicat fostului meu soţ, este un omagiu adus lui, adus iubirii în care eu am crezut foarte tare şi este o mulţumire pentru că mi-a dăruit un copil.

*Eu întotdeauna o să-i fiu lui alături, el ştia asta, dacă-mi va cere ajutorul eu şi copiii mei o să-l ridicăm.

*Până am reuşit să înţelegem exact despre ce este vorba şi să nu cerem mai mult decât ceea ce se poate, da, am fost sideraţi toţi, sunt lucruri urâte pe care eu şi copiii mei am decis să le îngropăm. L-am uitat de mult, eu am învăţat să iert.

*Este normal să lupţi, pentru copiii mei şi pentru fostul domn soţ să încerc să-l salvez până în ultima secundă. Să-l salvez la modul să nu-şi piardă absolut toată demnitatea şi toată mândria. Nu s-a putut, fiecare merge pe drumul lui, fiecare alege ce coloana vertebrală să aibă şi ce demnitate să aibă.

*Eu ştiam şi am ştiut din totdeauna, doar că eu sunt Anamaria Prodan, sunt unică şi trebuie întotdeauna să-mi duc lucrurile la capăt perfect!

