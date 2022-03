Alexander Zverev crede că ieşirea de la Acapulco a fost cea mai mare greşeală a carierei lui

Neamţul a fost atunci dat afară din turneu şi a fost amendat cu 40.000 de dolari, ulterior, în urma unei achete, primind încă o amendă de 25.000 de dolari şi o suspendare de 8 săptămâni din toate competiţiile ATP.

"Cu toţii facem greşeli. Sunt om şi am greşit, dar vă pot garanta că nu voi mai face aşa ceva niciodată. A fost cel mai prost moment al vieţii mele. Încerc să meditez la ceea ce am făcut, să repar. Nu aş fi rănit pe nimeni niciodată. Dacă voi mai face vreodată aşa ceva, voi fi exclus. Dacă greşeala mea se va repeta, au tot dreptul să facă asta. Ar însemna că nu am învăţat nimic. Cred totuşi că fiecare om din lumea asta merită o a doua şansă", a explicat Alexander Zverev pentru BBC Sport.