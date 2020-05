A văzut-o pe Serena dezbrăcată: „Am fost şocată o săptămână!“. Cadanţu, declaraţie savuroasă

Alexandra Cadanţu ocupă locul 290 în clasamentul îngheţat al tenisului feminin şi, după ce a jucat ultima dată la 26 februarie, la Altenkirchen (Germania), aşteaptă acum reluarea circuitului. Cel mai probabil, tenisul competitiv va reveni în arene, la finalul lunii august.





Până atunci, într-o apariţie la GSP Live, Alexandra Cadanţu a povestit o amintire simpatică legată de începuturile carierei sale în circuitul feminin.





„Prima dată când am fost la un turneu de Grand Slam şi prima amintire pe care o am de când am intrat în vestiar a fost când am văzut-o pe Serena Williams pentru prima dată în viaţa mea. Am văzut-o dezbrăcată şi am rămas şocată timp de o săptămână, fiindcă e foarte mare. E incredibil cum poate să arate, cum poate să joace şi cum poate să se mişte“, a spus Cadanţu.