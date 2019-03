Un deputat acuză: un medic de familie ar fi operat ca oftalmolog timp de 10 ani la Cluj

Potrivit hotnews.ro, Ungureanu cere ministrului Sănătăţii să facă verificări referitor la Crina Nistor, pe care deputatul o acuză ca nu ar avea studii medicale.

„Ce este foarte grav este faptul că această doamnă a practicat specialitatea de Oftalmologie înainte să facă dreptul să facă acest lucru. Ea abia din octombrie 2018 are documentele oficiale, că a făcut rezidenţiatul. Practic, soţul ei, în mod subiectiv, i-a devenit evaluator şi nu ştim în ce condiţii a fost evaluată. Ea are calificarea de medic oftalmolog din octombrie 2018, ceea ce nu înseamnă că are şi dreptul să opereze în Spitalul CFR: pentru asta ar fi trebuit să fie încadrată, să aibă un contract, să aibă o formă legală. Ea opera ilegal cu soţul ei, iar zilele trecute, când soţul ei a fost plecat, consulta pacienţii fără să aibă niciun drept. Există informaţii că această doamnă doctor opera ca mâna întâi sau mâna a doua şi cu mulţi ani în urmă, în perioada în care ea avea doar specialitatea de medicină de familie. În plus, există indicii foarte clare că ea nu a practicat niciodată nici măcar medicina de familie. Cele 3 cabinete de medicină de familie pe care le frecventa ea erau doar mijloace de racolare a pacienţilor pe care îi trimitea să fie operaţi de soţul ei”, a declarat Emanuel Ungureanu, potrivit sursei citate.

Crina Nistor, care este suspectată că a operat pacienţi fără să fie medic oftalmolog, ar avea specializarea de medic de familie.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: