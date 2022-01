Totul despre vaccinarea anti-COVID a copiilor între 5 şi 11 ani, care începe săptămâna aceasta

Prima tranşă de 114.000 de vaccinuri pediatrice de la compania Pfizer BioNTech soseşte astăzi în România. Imunizarea copiilor este programată să înceapă mâine. Cele mai multe doze – respectiv 42.000 – vor fi stocate în Bucureşti, restul – câte 12.000 de doze – vor fi transportate la Braşov, Constanţa, Cluj, Craiova, Timişoara şi Iaşi.

Vaccinare cu şi fără programare

Potrivit cifrelor avansate de autorităţi, până luni, era deja programaţi în platformă 3.355 de copii.





„Reamintim că programarea se va efectua doar în centrele de vaccinare regăsite în platformă cu denumirea P_Ped, prin intermediul conturilor părinţilor sau ale reprezentanţilor legali. La acest moment, în platforma de programare sunt configurate 220 cabinete de vaccinare pediatrice la nivel naţional. Harta centrelor de vaccinare este disponibilă la adresa: https://vaccinare-covid.gov.ro/platforma-programare/”, se arată într-un comunicat al Centrului Naţional de Coordonare a Acţiunilor privind Vaccinarea anti-COVID-19 (CNCAV).





Potrivit aceleiaşi surse, vaccinarea se poate face şi fără programare, prin prezentare directă în cabinetele centrelor de vaccinare dedicate copiilor sau în cabinetele medicilor de familie care au solicitat doze pediatrice, pe tot parcursul programului de lucru.

Două doze, la interval de 21 de zile

Coordonatorul CNCAV, col. dr. Valeriu Gheorghiţă, medic primar de boli infecţioase, a explicat că fiecare copil din această categorie de vârstă va primi – la cerere – 10 micrograme de ser Comirnaty, o treime din doza unui copil peste 12 ani, intramuscular, schema de vaccinare cuprinzând două doze, la interval de 21 de zile. Gheorghiţă a precizat că un copil de 11 ani care a fost imunizat cu prima doză de ser de 10 micrograme şi care, între timp, până la administrarea celei de-a doua doze, a împlinit 12 ani, el va primi aceeaşi cantitate de vaccin ca şi prima oară, respectiv 10 micrograme.





Gheorghiţă a mai spus că, în acest moment, pe platforma informatică sunt active 220 de centre de vaccinare pediatrică, în toate judeţele, din care 6 sunt în Bucureşti, câte unul în fiecare sector, plus alte două cabinete în judeţul Ilfov. Potrivit acestuia, 21 de cabinete de vaccinare pediatrice sunt inactive pe platformă, dar ele vor fi activate în funcţie de adresabilitate şi de deciziile luate de direcţiile de sănătate publică judeţene.

Peste jumătate de milion de doze contractate

Cât priveşte efectele secundare ale vaccinului, Valeriu Gheorghiţă a spus că în SUA, unde au fost administrate peste 37 de milioane de doze de ser pentru această categorie de vârstă, s-au înregistrat 12 cazuri de miocardită – din 87 de milioane de doze II administrate, pentru că după doza II au fost semnalate aceste efecte. „Practic, rata de raportare la băieţi este de 4 cazuri la 1 milion faţă de rata de miocardită după COVID, la aceeaşi grupă de vârstă, care este de 1 la 1.600 de cazuri. Deci, cam aceasta este diferenţa. Iar în toate cazurile raportate, evoluţia a fost simplă, uşoară, cu o internare de câteva zile, cu recuperare completă în toate aceste situaţii”, a precizat şeful CNCAV.

Acesta a mai spus că România a contractat 550.000 de doze pediatrice în total, cantitate care ar ajunge pentru 260.000 de copii dintr-un total eligibil de 1,2 milioane. El a recomandat vaccinarea mai ales pentru copiii cu boli cronice, care au obezitate, afecţiuni cardiovasculare, diabet, boli cronice renale, neoplazii (cancerele hematologice: limfoame, leucemii).





„Aş încuraja părinţii care au copiii cu afecţiuni cronice să se adreseze pentru vaccinare, pentru că în felul acesta îi protejăm mai bine faţă de o formă mai gravă de boală. Copiii se vor simţi în siguranţă când merg în colectivitate, împreună cu ceilalţi copii”, a atras atenţia Valeriu Gheorghiţă. Şeful CNCAV a mai spus că nu are nicio reţinere în a-şi vaccina propriii copii care se încadrează în această categorie de vârstă.

Rafila: „Niciun fel de reţinere”

La rândul său, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a declarat că nu are niciun fel de reţinere în a-şi vaccina copilul în vârstă de 11 ani cu serul anti-COVID. „Aici nu este vorba de curaj, e vorba de o manoperă medicală care previne o boală sau posibilele complicaţii şi nu am niciun fel de reţinere în a face acest lucru. Chiar mă întreabă când îl vaccinez. Eu nu pot să îl vaccinez înainte să existe vaccin. El va fi disponibil începând cu ziua de 26 ianuarie. Discuţiile legate de utilitatea vaccinării le ştie. L-am vaccinat şi împotriva gripei, am făcut-o şi anul trecut. Deja aici am o componentă proactivă, e pregătit şi mă întreabă când urmează să facem acest lucru”, a arătat Rafila.

Oficialul de la Sănătate a adăugat că nu este nimic fenomenal, spectaculos, în a vaccina un copil: „Cred că nouă ne lipseşte foarte mult partea asta de educaţie pentru sănătate, mai ales în domeniul prevenţiei, care nu înseamnă neapărat vaccinare, sunt multe alte lucruri care se leagă de prevenţie. Şi dacă am reuşi în şcoli să introducem o astfel de disciplină serios făcută, după o curriculă, cu personal pregătit, o disciplină care să facă parte din curricula obişnuită de pregătire a elevilor, ar fi un mare câştig pe termen mediu şi pe termen lung, pentru că am avea o populaţie mult mai sănătoasă, care ar avea nevoie de mult mai puţine servicii de sănătate şi cred că ar putea să contribuie mult mai serios la dezvoltarea ţării”.