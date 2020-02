Românii se vor putea trata gratuit şi în privat. Arafat: se va destabiliza sectorul public

Spitalele private vor asigura servicii medicale de urgenţă decontate integral de stat fără să încaseze sume suplimentare de la pacienţi. Asta după ce guvernul Orban a modificat marţi seară, prin ordonanţă de urgenţă, Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. „Pentru bolnavii incluşi în programele naţionale de sănătate decontate din bugetul FNUASS (Fondul Naţional Unic al Asigurărilor de Sănătate - n.r.), respectiv bugetul Ministerului Sănătăţii precum şi pentru cei care beneficiază de servicii medicale în baza art. 100 şi 111 (servicii medicale de urgenţă - n.red.), furnizorii publici şi privaţi au obligaţia de a nu încasa sume suplimentare faţă de cele decontate potrivit actelor normative în vigoare”, se arată în textul ordonanţei.

În ceea ce priveşte pacienţii cu boli cronice ce beneficiază de tratament în cadrul programelor naţionale de sănătate, aceştia se vor putea trata, la alegere, atât la stat, cât şi la spitale şi clinici private. Până acum, acest lucru era posibil numai în cazurile în care era depăşită capacitatea spitalelor de stat de a acoperi nevoia existentă în aria terapeutică a unui program naţional. Prin programele naţionale de sănătate, pacienţii cu boli cronice beneficiază de tratament gratuit. Este vorba de boli cardiovasculare, oncologice, diabet zaharat, insuficienţă hepatică, boli rare şi alte afecţiuni. De asemenea, guvernul a amânat cu un an intrarea în vigoare a coplăţii, mai exact OUG 27/2019, ce urma să intre în vigoare în aprilie 2020, ce permitea clinicilor private să impună costuri suplimentare faţă de sumele decontate pentru tratamentele din programele naţionale.

Raed Arafat: Ordonanţa va destabiliza tot sectorul public de urgenţă

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a criticat în termeni duri modificările aduse în domeniul sănătăţii, susţinând că ele nu sunt în interesul pacientului şi că vor destabiliza tot sectorul public de urgenţă, inclusiv SMURD sau Unităţile de Primiri Urgenţă. „Deschiderea accesului comercianţilor la bugetul de stat prin care este finanţat sectorul public de urgenţă este un pas care înseamnă că în câţiva ani vom împărţi sumele cu toţi care vor apărea pe piaţă în urmă acestei decizii aberante, ducând implicit la reducerea finanţării sectorului public în favoarea celui comercial. Aceste demersuri în mod cert nu sunt în favoarea pacientului, chiar dacă ele sunt prezentate în acest mod”, a susţinut acesta.

Am interzis unităţilor spitaliceşti, publice sau private, să ceară orice sumă suplimentară pacienţilor care beneficiază de tratametne de urgenţă Ludovic Orban Premierul demis

În ceea ce priveşte reprezentanţii pacienţilor, aceştia au primit cu ceva mai multă deschidere modificările operate de către guvern. „Până nu vedem exact normele prin care va fi transpusă în practică nu putem ştii sigur, însă se pare că nu vor exista aceste plăţi suplimentare. Depinde foarte mult de modul în care sunt create programele naţionale. De exemplu, în cazul dializei, unde se decontează serviciu per pacient, sunt acoperite toate serviciile, de la transport, masă, tratament etc, însă nu toate programele sunt construite în acest fel. În ceea ce priveşte serviciile de urgenţă, apariţia unui sistem privat este un lucru bun, nu mai stă pacientul câte patru cinci ore în salvare. Pe de altă parte rămâne de văzut cum îşi vor scoate profitul spitalele private, dacă nu vor putea taxa în plus pacienţii. Poate că vor fi decontate costurile reale, adică nu 1500 de lei pentru o operaţie de apendicită cât e acum, ci poate 6.000 de lei”, este de părere Radu Gănescu, preşedintele Coaliţiei Organizaţiilor Pacienţilor cu Afecţiuni Cronice. „Sistemul de urgenţă este unul extrem de scump, iar la privat el va fi destul de limitat. Există multe criterii pentru a obţine acreditarea necesară, însă unele clinici private o vor dori pentru a putea asigura întreaga gamă de servicii medicale. Acum dacă apare o urgenţă la un spital privat medicii de acolo sună la 112, ceea ce e absurd.”, a declarat Vasile Barbu, preşedintele Asociaţiei Nationale pentru Protecţia Pacienţilor.