Metoda prin care un medic vrea să-şi convingă pacienţii să se vaccineze: „Vaccinul anti-COVID este la libera alegere. La fel şi medicul de familie!“

Exasperat de lipsa de argumente a unor pacienţi foarte bolnavi şi cu risc mare de a contracta infecţia cu SARS-CoV-2, dr. Cătălin Petrencic, de mai bine de 30 de ani medic de familie în comuna Mănăstirea, judeţul Călăraşi, le-a dat de ales: ori se vaccinează, ori îşi găsesc alt medic de familie.

„Nu credeţi în mine, plecaţi de la mine!“

Medicul spune că nu înţelege de ce ar continua să îngrijească pacienţi care nu cred în indicaţiile medicale pe care le dă. Pentru a da un exemplu, medicul s-a vaccinat el însuşi, împreună cu asistentul său. „Un argument mai puternic nu ştiu dacă pot aduce în faţa unui pacient în a garanta vaccinarea”, a declarat dr. Cătălin Petrencic.

El a postat pe pagina sa de Facebook prevederile legale potrivit cărora pacienţii au obligaţia să respecte tratamentul şi indicaţiile doctorului. „Asiguraţii, Conform art 231, alin e), din Legea 95/2006, au obligaţia să respecte cu stricteţe tratamentul şi indicaţiile medicului. Conform acestui articol de lege, anunţ public de acum că toate persoanele înscrise la mine care refuză vaccinarea anti-Covid 19 vor fi scoase de pe lista mea de medic de familie. Este de neacceptat să continui colaborarea cu pacienţii care nu cred în recomandările pe care le fac”, a transmis Cătălin Petrencic.

Medicul spune că le-a explicat pacienţilor săi ce este cu acest vaccin şi care sunt beneficiile lui, mai ales pentru pacienţii cronici: „Dar, pentru că argumentele lor nu stăteau ca greutate în faţa argumentelor mele, ca formă de convingere am spus: nu credeţi în mine, plecaţi de la mine! Am găsit o soluţie pe moment în faţa lipsei lor de argumente şi argumentul oferit de mine este: da, eu m-am vaccinat! Eu cred în vaccinare, eu abia aştept să capăt imunitate, eu vreau să scap de mască! Şi ei vin cu nişte aberaţii. Aşa că am zis: nu se poate, trebuie să iei o măsură prin care să-i sperii, pentru că un om care gândeşte că totul e o făcătură, că virusul nu există şi că e o conspiraţie are un mod de gândire limitat. Hai să-l ajut punându-i în balanţă această posibilitate: să rămână fără mine ca medic de familie”.

Din 19 pacienţi cronici pe care medicul i-a întrebat până acum dacă vor să se vaccineze, 10 au spus da, doi au refuzat şi 7 au zis că se mai gândesc. „Dar cei doi nu au fost categoric: nu. Unul dintre cei doi este o femeie de 58 de ani cu foarte multe boli: cardiopatie, hipertensiune, diabet, depresie. Şi care nu că-mi vine o dată pe an la cabinet, vine de trei ori pe lună la consultaţii, reţete, trimiteri şi investigaţii chiar peste necesar”, mai spune medicul.

„Nu rămân fără asistenţă medicală“

Dr. Petrencic adaugă că persoanele cărora le-a comunicat să-şi găsească alt medic de familie au ieşit din cabinet fără să spună nimic: „Dar, probabil, le-am dat un subiect de gândire. Dar, chiar dacă pleacă de la mine, nu rămân fără asistenţă medicală. Mai este un medic în localitate. Din păcate, din câte am auzit, nici el nu vrea să se vaccineze. Deci şi printre noi sunt asemenea persoane”.

Medicul mai spune că aceia care refuză vaccinarea argumentează că vaccinul omoară oamenii, că, prin intermediul vaccinului, li se introduc cip-uri în organism, spun că virusul este făcut în laborator de vaccinişti ca să se îmbogăţească, cam tot ce se vântură pe internet şi pe la unele posturi TV.

Este greu să mai modifici nişte mentalităţi gata formate

Dr. Irina Franciuc, medic de familie la Suceava, vicepreşedintele Societăţii Naţionale de Medicina Familiei, SNMF, consideră că reacţia medicului din Călăraşi a fost o ieşire nervoasă: „Cred că dr. Petrencic a spus la nervi asta. O fi avut vreo zi rea şi, încercând să-i convingă pe cei pe care i-a avut la consultaţie, s-a enervat. Dr Petrencic a făcut lucruri minunate şi are o relaţie aparte cu pacienţii săi”. Aceasta mai spune că şi ea are pacienţi care refuză vaccinarea anti-COVID, dar nu sunt vehemenţi. „Ieri am avut, de exemplu, o persoană cu patru clase care credea că dacă face vaccinul anticovid moare. Am alocat 15 minute să mă cobor la un dialog potrivit ca să o fac să înţeleagă şi probabil că a plecat cu nişte dubii. Cred că voi reuşi să vaccinez această persoană până la urmă. Probleme mai mari sunt în partea celor care au şcoală ceva mai multă, cu acces la media, Facebook şi la tot felul de site-uri dubioase. Este greu să mai modifici nişte mentalităţi gata formate”, subliniază dr. Irina Franciuc.

Medicul adaugă că antivaccinarea agresivă promovată până acum în mediul bisericesc a fost una toxică: „Am văzut acum, că, de câteva zile, şi-au schimbat poziţia, ceea ce este un lucru foarte bun şi de apreciat, numai că din punctul meu de vedere e un pic cam târziu”.

„Dvs. cum aţi proceda?“

Dr. Gindrovel Dumitra, coordonatorul Grupului de Vaccinologie din cadrul SNMF, spune că nu poate comenta decizia dr. Petrencic pentru că ea se referă la relaţia pe care dânsul o are cu pacienţii proprii. „S-ar putea ca această decizie să aibă un nivel educaţional în ea pe care dânsul o înţelege pentru că are această relaţie cu pacienţii săi de mai bine de 30 de ani. Dvs. cum aţi proceda? Eu cred că este foarte posibil ca pacienţii cu boli cronice să înţeleagă informaţiile pe care le transmitem în acest moment din partea unor persoane care s-au vaccinat deja. Care au făcut dovada că există încrederea exprimată prin propria atitudine. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, nu pot să vă spun în acest moment cum mă voi simţi când unul dintre pacienţii mei în care eu am deplină încredere, şi la rândul lui are şi a avut încredere, îmi spune că nu-i adevărat ce spui tu, doctore, am mai multă încredere în ce circulă pe Facebook. Sincer vă spun, nu ştiu cum aş reacţiona. Vaccinul anti-COVID este la libera alegere. La fel şi medicul de familie”, este de părere dr. Dumitra.

Cât priveşte existenţa medicilor care refuză vaccinarea, dr Dumitra afirmă: „Din punctul meu de vedere, acest lucru este tragic. Aş vrea să-i spun medicului respectiv doar atât: trebuie să se informeze. Are această obligaţie atât pentru sine, cât şi pentru ceilalţi pacienţi”.