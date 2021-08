Masca va suplini rezultatele slabe ale campaniei de vaccinare: Fără distanţare, fără izolare, masca e singura măsură restrictivă

Concret, campania de vaccinare din România a ajuns în punctul în care diferenţa dintre numărul de vaccinaţi cu cel puţin o doză (5,06 milioane) şi cei vaccinaţi cu schema completă (4,92 milioane) este mai mică de 1%.

Răzvan Cherecheş, profesor de sănătate publică la Universiatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, e de părere că România e atât de departe de a atinge pragul de 70% din populaţie imunizată pentru a opri răspândirea virusului, încât ar trebui să ne concentrăm pe măsurile de protecţie.

Expertul atrage atenţia că ţări cu o acoperire vaccinală mult mai mare decât România se confruntă cu un val de infectări, pe fondul răspândirii tulpinii Delta (indiană), care este cu 60% mai contagioasă decât varianta Alfa (britanică) şi de două ori mai transmisibilă decât varianta virală din Wuhan care a devenit pandemică anul trecut.

„Ar trebui să începem să discutăm despre faptul că, din cauza infecţiozităţii mari a tulpinii Delta, este posibil să nu ajungem niciodată la imunitatea de grup – partea bună este că prin vaccinare putem scădea masiv impactul pe sănătatea populaţiei”, e de părere Răzvan Cherecheş.

Islanda: Număr mare de infectări la o imunizare de 93%

Acesta dă exemplul Islandei pentru a arăta cât de contagiasă este varianta Delta.

„Islanda are acum cel mai mare val de cazuri noi, deşi are 93% din populaţie vaccinată. Islanda are un sistem superb de testare, anchete epidemiologice şi izolare (este adevărat că populaţia este mică). Partea bună este că majoritatea covârşitoare a celor infectaţi au simptomatologie uşoară sau sunt asimptomatici şi numărul de persoane internate la terapie intensivă este foarte mic. Proporţional, infecţiile sunt mai rare la cei vaccinaţi, dar suficient de multe pentru un val de infecţii”, arată prof. Răzvan Cherecheş.

La rândul său, biostatisticianul Octavian Jurma arată că şi în valul 4 ne vom baza pe măsurile de protecţie de la începutul pandemiei, pe fondul procentului mic de români care s-au vaccinat. „Cred că este momentul ca din aceasta săptămână să revenim la măsurile de protecţie non-farmaceutică prin care am reuşit să navigăm nevătămaţi şi valurile precedente (mască, igienă, distanţare). La aceste măsuri putem adăuga şi criteriul vaccinării pentru a participa la anumite evenimente sociale, având în vedere că varianta Delta este atât de infectioasă, încât poate face chiar şi din cei vaccinaţi o sursă de infectare pentru câteva zile”, arată cercetătorul.

SUA: Masca de protecţie e din nou obligatorie

Campaniile de vaccinare din întreaga lume au ajuns, la un moment dat, într-un „punct mort”, în care populaţia care a dorit să se imunizeze a făcut-o deja, rămânând cei indecişi şi cei care refuză vaccinarea.

De exemplu, SUA au ajuns la un procent de 58,36% din populaţie vaccinată cu cel puţin o doză, dintre care 50% sunt imunizaţi complet, conform Our World In Data. Tocmai de aceea, autorităţile sanitare americane au luat în calcul că jumătate din SUA nu e vaccinată şi nici nu va fi convinsă în timp util, astfel că au propus o alternativă în încercarea de a limita numărul de noi infectări: masca de protecţie.

În cinci state americane, masca de protecţie este obligatorie din nou atât în interior, cât şi în exterior, oriunde există aglomerări de persoane. Decizia autorităţilor locale din Nevada, Louisiana, California, Washington DC şi Missouri vinde după ce Centrul american de Control al Bolilor (CDC) a emis, pe 27 iulie, o recomandare ca măştile de protecţie să fie din nou obligatorii, cu precizarea că se renunţă la alte restricţii cum ar fi distanţarea socială, izolarea sau adunări publice limitate.

Centrul american de Control al Bolilor: Fără distanţare, fără izolare, masca e singura măsură restrictivă

CDC stabileşte, astfel, că masca de protecţie este cea mai bună dintre măsurile non-farmaceutice împotriva COVID-19, astfel că ar trebui purtată atât de către persoanele nevaccinate, cât şi de către cei imunizaţi (având în vedere că şi persoanele vaccinate pot răspândi virusul, chiar dacă fac forme uşoare sau asimptomatice).

„Având în vedere că tulpina Delta are o rată de transmisibilitate mai mare şi luând în calcul acoperirea vaccinală, portul universal al măştilor de protecţie este esenţial în reducerea răspândirii tulpinii Delta. Nu se modifică alte restricţii: fără distanţare socială, fără izolare, fără restricţii la adunările publice”, se arată în concluziile raportului CDC.

Vaccinarea a făcut diferenţa dintre Marea Britanie şi Indonezia

Octavian Jurma a pus „în oglindă” rezultatele campaniei de vaccinare din Marea Britanie (58% imunizaţi) şi pe cele din Indonezia (8,6% imunizaţi), care se confruntă acum cu o explozie a cazurilor noi. De aici, biostatisticianul a arătat în ce scenariu s-ar putea afla România, unde procentul de imunizare a ajuns la 25%.

„Marea Britanie a avut un număr similar de cazuri ca în valul 3 (Alpha), dar de 200 de ori mai puţine decese. Indonezia, pe de altă parte, a avut în valul 4 (Delta) de 4 ori mai multe cazuri decât în valul 3 (Beta) si de 4 ori mai multe decese. Diferenţa dintre cele două ţări? Marea Britanie are 65% din populaţie vaccinată (n.r. – cu cel puţin o doză), Indonezia doar 15% (n.r. – tot cu cel puţin o doză). Prin urmare, cel mai fericit scenariu pentru România (surprins în simularea din imagine) este că vom avea în valul 4 (Delta) la fel de multe cazuri ca în valul 3 (Alpha), cu un vârf în jurul a 5.000 de cazuri noi în octombrie, dar de zeci de ori mai puţine internări şi decese. Ştim deja că rata noastră de vaccinare este de 26% din populaţie (cu minimum o doză), mai apropiată de Indonezia, decât de UK. Întrebarea la care nu avem încă răspuns este câţi români au trecut prin boală şi cât de eficientă este imunitatea acestora împotriva tulpinii Delta. Estimările sunt că undeva între 4 şi 6 milioane de români au făcut boala fără să declare asta, deci încă aproximativ 25-30% din populaţie are imunitate dobândită natural, prin infectare”, arată dr. Octavian Jurma.

Cercetătorul a explicat că nu ne putem baza pe faptul că valul 4 va arăta şi în România precum cel din Regatul Unit, deoarece avem de 3 ori mai puţine persoane vaccinate decât Marea Britanie, autorităţile de la noi testează de zeci de ori mai puţin decât cele de la Londra, iar românii sunt de două ori mai relaxaţi decât britanicii. În plus, în România, o mare parte dintre persoanele vulnerabile (seniori, bolnavi cronic) sunt nevaccinate. De exemplu, cea mai bună acoperire vaccinală se înregistrează în rândul vârstnicilor, dar şi acolo aceasta variază între 30 şi 35%, restul fiind nevaccinaţi (65%). „Prin urmare, România este într-o zonă de risc mai apropiată de India şi Indonezia, decât de Marea Britanie. (…) Datele din ultimele 3 săptămani demonstrează că nu mai avem niciun motiv să credem că la noi va fi la fel de bine ca la britanici. (…) Ceea ce ne îngrijorează, însă, în valul 4-Delta nu sunt atât infectările (care pot afecta şi pe cei vaccinaţi), ci spitalizările şi decesele care provin mai ales din rândul celor nevaccinaţi. Acestea urmează valul primar de infectări la 1-3 săptămâni. (În România – n.r.), cazurile noi sunt mai ales cazurile clinice (internările reprezintă peste 20% din cazurile diagnosticate în ultimele 14 zile) şi le detectăm cu aproape 2 săptămâni întârziere. Din păcate, avem confirmarea că ne aflăm în scenariul pesimist al unui val 4 la fel de grav ca valul 3”, conchide biostatisticianul.