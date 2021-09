Lista celor peste 400 de localităţi cu rata de infectare de peste 3 la mie

Dintre cele 11 municipii reşedinţă de judeţ, cea mai mare rată de infectare o are Timişoara, 5,35 la mieFoto: Arhivă

Dintre cele 60 de municipii şi oraşe din întreaga ţară cu rata de infectare la 14 zile mai mare sau egală cu 3, oraşul Slănic din judeţul Prahova are cea mai mare rată de infectare, respectiv 6,37 la mie, urmat de oraşul Horezu din judeţul Vâlcea, care are o rată de infectare de 6, 23 la mie şi pe locul trei de oraşul Bragadiru din judeţul Ilfov, care are o rată de infectare de 6,11 la mie.