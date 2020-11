Klaus Iohannis: Până când nu vom avea un vaccin eficient, nu există o altă soluţie decât impunerea unor noi măsuri restrictive severe

”Am avut astăzi o nouă şedinţă de evaluare a măsurilor privind gestionarea epidemiei şi privind campania de vaccinare anti-COVID 19. Întreaga Europă se află într-un moment dramatic. Este evident că virusul se răspândeşte acum foarte puternic. State europene care peste vară au avut valori reduse de îmbolnăvire sunt acum în pragul unei mari crize sanitare. Pânâ când nu vom avea un vaccin eficient, nu există altă soluţie decât propunerea de noi măsuri restrictive. Aceasta e strategia adoptată de toate ţările unde se înregistrează o explozie de cazuri de îmbolnăvire. Restricţiile care au intrat în vigoare de ieri în România au un singur scop – protejarea populaţiei şi reducerea presiunii uriaşe care apasă pe sistemul sanitar. E imperativ să evităm blocarea spitalelor. E absolut de înţeles că aceste măsuri nu sunt deloc populare, produc supărare şi sunt greu de acceptat după un an în care am fost nevoiţi să ne schimbăm radical modul de viaţă. Din păcate, din cauza virulenţei acestui virus, am văzut cu toţii că reglementările mai puţin restrictive s-au dovedit a fi mai puţin eficiente. Lupta cu pandemia e şi un test al solidarităţii pe care suntem obligaţi să îl trecem”, a afirmat preşedintele.





Referitor la vaccinurile anti-COVID-19, Iohannis a subliniat că România va beneficia în mod echitabil de aceste vaccinuri.





”Avem deja o strategie de vaccinare anti-COVID. Am discutat astăzi şi despre posibilităţile de stocare şi distribuţie pentru diferite tipuri de vaccinuri şi am stabilit instituţiile responsabilie în acest sens. Precizez din nou că de vaccinare vor beneficia mai întâi personalul medical şi persoanele vulnerabile. Cred că o campanie de vaccinare anti-COVID ne va da şansa de a ne reîntoarce mai repede la normalitatea pe care ne-o dorim cu toţii”, a adăugat Klaus Iohannis.





Preşedintele Klaus Iohannis a avut marţi o şedinţă de evaluare şi prezentare a măsurilor cu privire la gestionarea epidemiei COVID-19 cu prim-ministrul României, Ludovic Orban, ministrul Apărării Naţionale, Nicolae Ciucă, Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru; Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Secretar de Stat, Ministerul Sănătăţii, Raed Arafat; Secretarul de Stat în cadrul Ministerului Sănătăţii, general dr. Ionel Paul Oprea.





De asemenea, la şedinţă au fost invitaţi directorul general al Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino", colonel dr. Florin Oancea; directorul Institutului Naţional de Sănătate Publică, director al Centrului Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile, dr. Adriana Pistol; reprezentantul României la Organizaţia Mondială a Sănătăţii, dr. Alexandru Rafila; şeful Direcţiei Medicale din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, general dr. Dragoş Marian Popescu; directorul Medical în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Braşov, dr. Andreea Moldovan; vicepreşedintele Societăţii Naţionale de Medicina Familiei (SNMF), dr. Gindrovel Dumitra.