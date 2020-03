Atacul dur al lui Victor Ciutacu la adresa lui Traian Berbeceanu. „La uşa ministrului de Interne stă... o secătură“

Iată textul integral pe care Victor Ciutacu l-a scris pe pagina sa de socializare:





"Vă daţi seama că, în ţara demenţilor care se excită la cătuşe puse oamenilor bolnavi, la uşa ministrului de Interne stă (şi are acces la documente clasificate) o secătură care răspunde la numele Berbeceanu? Noi vrem respect faţă de autorităţi când un inculpat notoriu, arestat în lupta dintre clanurile mafiote din procuratură, trofeu al meciului vaginelor Kovesi-Bica, are un cuvânt important de spus în politica de ordine publică? Smeriţi-vă în faţa miliţianului suprem, a brutei care a căzut pe interceptări cu interlopii şi care a făcut acte de schimburi de maşini cu ei, dar, când vă veţi trezi cu bandele de răufăcători la uşă, să nu vă aud că vă pisiciţi a jale. Aţi ajuns să daţi bani pe maculatura produsă de nişte haimanale, i-aţi făcut persoane publice, staţi la coadă ca proştii să vă dea autografe, vă meritaţi soarta. Spălaţi-vă cu ei pe cap, scoateţi tot din buzunare, aşezaţi-vă în genunchi, puneţi mâinile la ceafă şi rugaţi-vă fierbinte să nu vă zboare căpăţânile de pe umeri".

Nu este pentru prima dată când realizatorul TV are o astfel de reacţie.

Imediat după ce Traian Berbeceanu a fost numit şef al cabinetului ministrului de Interne, Ciutacu a scris tot pe Facebook: „L-am suspectat până acum - pe nedrept, bag seama - pe Vela, dacă nu de bun-simţ provincial, măcar de spirit de autoconservare. Sper să-l facă şi pe Godină secretar de stat. Şi pe mini-girafa blănoasă Pablo secretar general. P.S. Îi dă Securitatea certificat ORNISS inculpatului pentru corupţie? Şi, dacă nu, îl leagă la ochi ministrul, când vin hârtiile alea nasoale de la băieţi?".

Marian Godină a reacţionat imediat: ”La auzul veştii că Traian Berbeceanu va fi numit şeful cabinetului ministrului de interne, jurnalistul Victor Ciutacu, „a reacţionat prompt”. Şi spune Ciutacul că speră acum ca pe Godină să-l numească ministrul secretar de stat, iar pe „mini-girafa blănoasă” Pablo secretar general. Îi transmit ipochimenului glumeţ şi hipersalivator că a avut în faţă un personaj cu un IQ mult inferior mini-girafei blănoase şi, totuşi, nu a părut deranjat de poziţia acestuia. Ba chiar a făcut curăţenie totală la locul de muncă, nelăsând nicio parte neşlefuită de aspra-i limbuţă inundată de super-harnicele glande, aşa că sunt convins că, pe nişte pungi de bani, l-ar vedea până şi pe Pablo bun de premier şi i-ar enumera chiar el numele stadioanelor, în caz că acesta le-ar uita.În legătură cu mine şi cu funcţia în care micul Ciutac speră să mă vadă, ironic fiind desigur, îi pot spune acestei imitaţii ieftine de jurnalist că tot ce am obţinut în viata mea, am obţinut cinstit şi pe merit. Am ajuns poliţist pe munca mea şi autor al unor cărţi mai mult sau mai puţin valoroase dpdv literar, tot pe munca mea. Şi asta fără să mă agăţ de cineva sau de imaginea cuiva şi fără să fac vreodată vreun compromis. Aşa că, lui Ciutacu şi zvonacilor de prin Ministerul de Interne care deja şuşotesc pe la colţuri că „o să vină şi Godină” le transmit să fie relaxaţi pentru că eu îmi voi vedea în continuare de treaba mea, aici, la Braşov, unde voi rămâne agent de poliţie, funcţie pentru care am muncit, pe care o merit şi pentru care mă duce suficient capul.”, a comentat pe Facebook Godină.