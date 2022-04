Astfel, aceştia nu mai pot elibera reţete online şi nici acorda consultaţii în regim de telemedicină, după data de 1 aprilie, pentru pacienţii care doresc acest lucru, se arată într-un comunicat al Federaţiei Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF), care îşi cere scuze pacienţilor pentru situaţiile în care îi pune actuala legislaţie.

„În urmă cu o lună sesizam Administraţia Prezidenţială, Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate cu privire la consecinţele încetării stării de alertă pentru pacienţi. Federaţia Naţională a Patronatelor Medicilor de Familie a fost invitată şi a mers alături de Societatea Naţională de Medicina Familiei la CNAS – Casa Naţională de Asigurări de Sănătate – pentru a discuta despre ceea ce autorităţile trebuiau să facă pentru a elimina acele consecinţe, sau măcar să comunice pacienţilor pentru a-i pregăti asupra revenirii la „normalitatea” sistemului de sănătate dinaintea pandemiei. Am fost asiguraţi că imediat ce actele normative vor fi aprobate, comunicarea va avea loc. Am aşteptat compania de informare din partea CNAS şi a Ministerului Sănătăţii, însă fără folos”, se arată în sursa mai sus citată.

Prin urmare, toate tipurile de servicii medicale din asistenţa medicală primară se vor acorda doar cu programare prealabilă la cabinet.

Ce spun pacienţii

Radu Gănescu, preşedintele Coaliţiei Organizaţiilor Pacienţilor cu Afecţiuni Cronice, COPAC, spune că aceste opţiuni – de a beneficia de reţete online şi consultaţii la distanţă instituite în timpul pandemiei – au reprezentat un pas înainte care ar trebui menţinut. „Ar trebui ca acest lucru să continue complementar în sistemul de sănătate. De multe ori, aceste servicii medicale pot oferi atât confort pentru pacientul, cât şi pentru medic, care ar scăpa de aglomeraţia din cabinet. Noi credem şi sperăm că autorităţile din România vor implementa cumva acest sistem şi nu vor renunţa complet la el”, a spus Gănescu.

Pentru ca acest lucru să se întâmple, ar trebui elaborate norme care să asigure baza legală astfel încât aceste servicii să fie decontate. „Trebuie ştiut clar care sunt teleconsultaţiile care pot fi făcute – pentru că nu toate pot fi făcute astfel – şi comisiile de specialitate din MS ar trebui să decidă sub acest aspect şi apoi trebuie văzut ce sisteme informatice sunt standardizate şi securizate pentru ca aceste date să nu ajungă pe mâna cui nu trebuie”, subliniază reprezentantul pacienţilor.

Gănescu adaugă că această variantă în plus de acordare a serviciilor medicale ar fi un beneficiu şi sub aspectul raportului cost/eficienţă. „În ţările vest-europene, consultaţiile online există de ani buni. De aceea, pentru ei a fost şi mai uşor să treacă prin pandemie. Pentru că ei deja aveau un circuit creionat, pe când noi aveam un circuit clasic în care ne plimbam de la medicul de familie la medicul specialist şi apoi la farmacie. Plus că la noi, de multe ori, medicul de familie şi cu medicul specialist nu comunică, nu există acea echipă multidisciplinară în beneficiul pacientului. Noi speram ca odată ce am avut această experienţă în care mulţi pacienţi au avut continuitate în tratament şi la accesul la medic, atunci când eram în izolare, ea să fie menţinută pentru că, pentru noi, ar fi o soluţie optimă. Şi cred că ar fi de interes şi pentru autorităţi, mai ales că din punct de vedere financiar nu ar presupune costuri în plus”, conchide Radu Gănescu.