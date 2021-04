În centrele Pfizer va creşte numărul de persoane vaccinate pe flux de la 84 la 96. Există o dorinţă semnificativ mai mare pentru acest vaccin

"Pentru a facilita comunicarea cu centrele de vaccinare în perioada următoare, cel mai probabil în prima săptămână din luna mai începe distribuirea de telefoane în centrele de vaccinare şi va fi afişat numărul de telefon al fiecărui centru de vaccinare în platformă, tocmai pentru a se putea lua legătura direct cu centre de vaccinare şi a facilita această comunicare”, a declarat Valeriu Gheorghiţă, marţi, într-o conferinţă de presă.

"Tot ca element de noutate, începând de mâine, 28 aprilie, în centrele de vaccinare cu Pfizer se creşte numărul de persoane vaccinate pe flux de la 84 la 96. S-au şi făcut notificări în acest sens pentru a merge la capacitate maximală ,având în vedere că, după cum ştim, în această săptămână a fost recepţionată cea mai mare tranşă de vaccinuri de la compania Pfizer, de circa 725.000 de doze. De asemenea, continuă activitatea centrelor de vaccinare mobile şi a echipelor mobile, pe 28 aprilie se activează al nouălea centru de vaccinare mobil în judeţul Argeş. Vor fi vaccinate 80 de persoane încă din prima zi”, a mai afirmat Gheorghiţă.

Totodată coordonatorul campaniei naţionale de vaccinare, a fost întrebat dacă i-au fost semnalate situaţiile în care oamenii care merg să se vaccineze refuză serul Moderna. Valeriu Gheorghiţă a afirmat că a constatat o "dorinţă semnificativ mai mare" a românilor de a se vaccina cu serul produs de Pfizer-BioNTech, dar din punctul de vedere al eficacităţii, calităţii şi siguranţei, serul produs de compania americană Moderna, care foloseşte aceeaşi tehnologie, este la fel de bun.

"Acest lucru trădează o lipsă de informare şi de comunicare a persoanelor care se prezintă la vaccinare. Aceste două tipuri de vaccinuri folosesc aceeaşi tehnologie, au aceeaşi rată de eficacitate, conform studiilor, conferă acelaşi profil de siguranţă. Din punctul nostru de vedere, nu există diferenţe notabile între aceste două vaccinuri din punctul de vedere al siguranţei, calităţii, eficacităţii. Există diferenţe în ceea ce priveşte stabilitatea la 2 grade pentru o perioadă de 30 de zile şi faptul că doza de rapel se administrează la 28 de zile. Nu ar trebui să existe o reticenţă faţă de acest vaccin, dar am observat şi noi că în rândul oamenilor există o dorinţă semnificativ mai mare de a se vaccina cu vaccin de la compania Pfizer, lucru pe care, până la urmă, îl pot înţelege şi tocmai de aceea am şi distribuit vaccinuri de la Pfizer atât în centre drive thru, cât şi în aceste demersuri maraton de vaccinare, tocmai pentru a veni cu acest tip de vaccin care este cel mai dorit”, a afirmat Valeriu Gheorghiţă.

