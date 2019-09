Vosganian, despre Dăncilă: Reuşeşte să se fotografieze cu liderii lumii, dar din chipul domniei sale nu se zăreşte decât un petec blond al pieptănăturii

Vosganian o numeşte, miercuri, într-o postare pe Facebook, pe Viorica Dăncilă „un fel de Ray Arco al vremurilor noastre”.„Ray Arco, jurnalist la Holywood, născut la Bucureşti în 1929, devenise celebru la noi prin faptul că folosea diverse prilejuri pentru a se fotografia cu vedetele californiene ce ţineau în mână revista Cinema, dar şi alte publicaţii româneşti (vezi foto). Respectivele fotografii, publicate în România, i-au creat lui Ray Arco ceva faimă, datorită, fireşte, vedetelor cu care se fotografia", afirmă Vosganian.El adaugă că Dăncilă foloseşte acest procedeu, dar nu cu acelaşi succes.„Acest procedeu e folosit, nu cu la fel de mult succes, de doamna Viorica Dăncilă. Dânsa are o întrevedere cu Rick Perry, secretarul de stat pentru energie, dar el nu-şi aminteşte, într-un mesaj pe Twitter, s-o fi întâlnit! Aceeaşi dnă Viorica Dăncilă participă, alături de mai marii lumii, la dezbaterile Naţiunilor Unite despre terorism, dar nu i se permite să ia cuvântul, aşa cum se promovase doamna înainte de plecare. Reuşeşte însă să se fotografieze cu liderii lumii, dar din chipul domniei sale nu se zăreşte decât un petec blond al pieptănăturii, la un metru de-a curmezişul doamnei Merkel. Hotărât lucru, doamna Dăncilă mai are multe de învăţat de la băgăreţul şi simpaticul Ray Arco", consideră Vosganian.El publică alături de postare şi două fotografii, una înfăţişându-i pe Ray Arco şi Arnold Schwarzenegger şi cealaltă în care apare Viorica Dăncilă, printre liderii lumii.

