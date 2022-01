Vasile Dîncu: Coaliţia funcţionează bine. Există şi la noi, şi la liberali, poate, oameni frustraţi că nu au reuşit să prindă echipa guvernamentală

Sunt printre cei care sunt pozitivi în ceea ce priveşte pregătirea unui proiect comun cu PNL, am fost şi criticat de multe ori pentru că am vorbit despre faptul că trebuie să lucrăm împreună pentru România, indiferent de particularităţile noastre ideologice. Ceea ce vreau să spun, însă, este următorul lucru: funcţionarea noastră în Guvern şi în coaliţie este una foarte bună. Există însă în toate părţile, există şi la noi, şi la liberali, poate oameni frustraţi că nu au reuşit să prindă echipa guvernamentală. Aceştia devin, cum spunea cronicarul care vorbea despre Ştefan cel Mare, degrabă vărsători de cuvinte”, a precizat Vasile Dîncu.

Ministrul Apărării, care este şi preşedinte al Consiliului PSD, consideră că acum PNL are şansa să demonstreze ceea ce nu a făcut în alte guvernări. „Este o şansă acum pe care România o are şi pe care Partidul Naţional Liberal o are în acest moment, pentru că, dacă ne uităm în sondaje, PNL nu stă bine. Viitorul Partidului Naţional Liberal poate fi într-o coaliţie în care se poate dezvolta liber, noi nu am stabilit să facem front comun ideologic, ci am stabilit că fiecare îşi păstrează identitatea. Eu cred că alături de noi, Partidul Naţional Liberal poate demonstra că va face ceea ce nu a făcut în trecut, în alte guvernări, se poate asocia succesului. Şi eu asta le-o doresc. În maşina politicii, este foarte important motorul, nu claxonul, motorul şi volanul. Cei care claxonează toată ziua şi încearcă să se dea interesanţi şi încearcă să atace pe un ministru sau altul cred că greşesc şi sunt oameni pe care, în principiu, la un moment dat, politica îi aruncă afară din sistem. Eu sunt pentru o colaborare pozitivă. Guvernul vreau să vă spun că avem o colaborare şi coordonare perfectă între noi, nu există nicio diferenţă între de unde venim, de la ce partid”, a explicat ministrul Apărării.

Şi Florin Cîţu a punctat într-o conferinţă de presă de ieri unele aspecte pozitive. „Toţi vrem să creştem pensii, toţi vrem ca oamenii să trăiască mai bine, de aceea am susţinut această creştere cu 10% a pensiilor şi am fost foarte plăcut surprins când social-democraţii au înţeles că promisiunea lor de 40% nu se poate face. Nu vreau să ajungem în această situaţie, să fie astăzi o promisiune de 11%, discutăm şi arată pe hârtie că nu se poate ajunge acolo”, a afirmat liderul PNL. Întrebat dacă se pot majora pensiile în acest an, Florin Cîţu a răspuns: „Nu cred că se poate face anul acesta o majorare, dar dacă există spaţiu fiscal o voi susţine”.