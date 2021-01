Tişe, despre scandalul din PNL: Nu vreau să înlocuiesc pe cineva cu altcineva doar pentru că îi vânează scaunul / Demisia lui Orban nu e destul

Alin Tişe a postat pe pagina sa de Facebook, că a fost dorit de Ludovic Orban în echipa sa, dar a refuzat.

„În ultima perioadă am văzut că se discută mult în PNL despre demisii din funcţii, se cer capete şi se caută responsabilii ultimelor rezultate la alegeri. Sunt unul dintre cei care am criticat practicile din partid mai demult, mai întâi în partid, iar apoi în public.

Nu am fost un susţinător politic de-al lui Ludovic Orban, deşi, ca sa fiu sincer, mi-a propus sa fac parte din echipa lui în mai multe rânduri. Unii dintre cei care acum îl critică au acceptat oscioarele aruncate doar ca să prindă o funcţie în partid. Eu, de atunci, am vrut o reformare a PNL şi am susţinut altă echipă. Ludovic Orban, îmi place să cred, m-a dorit în echipa sa pentru munca şi rezultatele activităţii mele. Dar am refuzat”, a transmis Alin Tişe.

El a menţionat că politic are multe să îi reproşeze, dar a precizat că nu vrea să înlocuiască pe cineva cu altcineva doar pentru că îi vânează scaunul lui Orban de mai mult timp sau „pentru că are costume mai frumoase şi este mai tânăr”.

„Politic, însă, DA, am multe în a-i reproşa. Dar, stimaţi colegi reformatori, nu vreau să înlocuiesc pe cineva cu altcineva doar pentru că îi vânează scaunul de mult timp. Sau pentru că are costume mai frumoase şi este mai tânăr.Vreau oameni mai performanţi politic în fruntea partidului! În toate funcţiile.Oameni care s-au bătut şi au câştigat bătălii electorale la vot direct în faţa cetăţenilor. Oameni care s-au validat politic şi administrativ de-a lungul timpului, nu oportunişti, povestitori obosiţi, politicieni de paie, oameni fără caracter. Oameni care au ceva concret de arătat şi de spus. Nu oameni pe care nu îi votează nici propria lor familie.Nu oameni care stau la vânătoare de scaune şi oscioare. Nu mă va putea conduce nimeni, niciodată, inferior politic. Sunt deja de prea mulţi ani în politică, am muncit enorm şi nu mai accept incompetenţi şi incapabili să mă conducă. Cum să reformezi o ţară cu un partid nereformat condus de indivizi, unii dintre ei fără valoare politică, combinagii (dar bine orientaţi în gaşca care trebuie sau susţinuţi de cine trebuie!)?! Unii se urcă în aceste funcţii, considerând ca le-au adus de acasă, de la mama lor, iar apoi doar cu SMURD-ul mai poţi să îi dai jos”, a mai afirmat Alin Tişe.

Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj susţine că demisia lui Ludovic Orban nu este suficientă şi ar trebui să demisioneze toţi cei care au girat prin vot deciziile luate în BPN.

„Demisia lui Ludovic Orban nu e destul. Demisia tuturor acelora care au girat prin vot deciziile luate în BPN al PNL se impune. Dar, tocmai pentru că unii sunt politicieni autentici, nu mă aştept ca cineva să demisioneze sau să-şi recunoască vreo responsabilitate. Dragi colegi, cred că noi, cei mulţi din partid care nu am participat la luarea deciziilor în PNL, suntem responsabili că i-am lăsat să ne conducă în acest mod. Şi tot noi va trebui sa demisionăm. Da, mă gândesc!”, a declarat preşedintele CJ Cluj.

În urmă cu o lună, Tişe declara că în PNL este o „Ciolaniadă greţoasă” între diverse personaje, unele lipsite de valoare politică. El susţinea că nu doreşte nicio funcţie de ministru sau vreo altă poziţie, însă vrea să tragă un semnal de alarmă: „Atenţie că rămâneţi fără partid, voi cei preocupaţi de Ciolaniadă”. Prim-vicepreşedintele PNL Rareş Bogdan l-a criticat pe Orban şi modul în care acesta a negociat posturile PNL în Guvernul Cîţu, apreciind că este necesar un Congres pentru desemnarea altei conduceri a partidului. Plecarea lui Orban de la conducerea PNL este susţinută şi de către secretarul general Robert Sighiartău, care consideră că PNL a pierdut alegerile generale.

Vicepreşedintele PNL Gheorghe Falcă a declarat, la RFI, că Ludovic Orban trebuie să fie tratat ca un om politic responsabil şi că nu este nevoie ca acesta să îşi dea demisia.