Tensiuni în PSD Iaşi. Şefa organizaţiei de femei cere demisia liderului filialei judeţene: A făcut suficient rău partidului

Mihaela Ivancia, şefa organizaţiei de femei a PSD din judeţul Iaşi, susţine într-o postare pe Facebook că liderul filialei judeţene PSD Maricel Popa a făcut "suficient de mult rău" partidului şi că ar trebui să plece din funcţie.







"Iată că a venit momentul când nu mai pot să accept, când vreau să spun cu subiect şi predicat că ar fi timpul să vă duceţi acasă, domnule Popa! Aţi făcut suficient de mult rău partidului şi judeţului şi ar trebui să vă ajungă! Au fost momente când am spus că voi pleca eu din partid, că îmi ajunge câte umilinţe am îndurat din cauza dvs., dar m-am mai gândit şi nu ar fi corect nici faţă de mine, nici faţă de familia mea, nici faţă de colegii de partid, nici faţă de cei care mă cunosc şi m-au învestit cu încrederea lor, ca eu să plec şi dvs să rămâneţi! Nu, ar trebui să plecaţi dvs şi să rămânem noi, toţi ceilalţi care nu avem banii dvs., dar care am intrat în partid pentru un ideal şi nu pentru afaceri“, afirmă Mihaela Ivancia.





Totodată, şefa organizaţiei de femei din PSD Iaşi îl acuză pe Maricel Popa de lipsă de caracter şi consideră că acesta nu a fost cea mai bună soluţie a partidului pentru şefia Consiliului Judeţean Iaşi.





"Să nu vă obosiţi să îmi spuneţi cât de harnic (expresie pe care am mai auzit-o pe la unii din jurul dvs.!) aţi fost în acest interval şi nici câţi bani aţi adus în judeţ, că nu e cazul. Ştiu şi eu cum, cât şi cui i-au fost daţi banii. Nu vă străduiţi să îmi arătaţi ce mare iubitor de cultură sunteţi, pentru că eu vă pot demonstra foarte simplu că de fapt vreţi să o distrugeţi. Să nu vă gândiţi să demonstraţi câtă grijă aveţi de cazurile sociale şi de viaţa celor aflaţi în nevoi că, din nou, sunt dovezi care arată contrariul. Nu vă mai împăunaţi cu rezultatele altora că deveniţi de toată jena!“, îi transmite Mihaela Ivancia şefului PSD Iaşi.





Ea adaugă că funcţia pe care Maricel Popa o ocupă la Consiliul Judeţean se datorează celor care au votat PSD şi consilierilor partidului care l-au susţinut şi l-au votat.





"Politic aţi demonstrat că nu aveţi niciun pic de viziune, că nu ştiţi ce însemnă organizaţia, ce înseamnă strategia politică şi, cel mai important, nu ştiţi când şi de cine să ascultaţi. De fapt, ar trebui să ascultaţi, dar e greu să vă puteţi focaliza atenţia asupra unui subiect care nu vă interesează, dar ar trebui să ştiţi, măcar atât, că la partid şi la o instituţie publică, oamenii sunt cei mai importanţi şi trebuie să le acordaţi atenţie, nu să stabiliţi întâlniri la care uitaţi să fiţi prezent deşi sunt în biroul dvs“, mai spune şefa organizaţiei de femei din cadrul PSD Iaşi.





Mihaela Ivancia consideră că PSD Iaşi putea obţine scoruri mai bune la ultimele alegeri, dar că “în ultimii ani capul a fost inexistent“.