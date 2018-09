Surpriza uriaşă în PSD: Mihai Fifor a semnat scrisoarea anti-Dragnea. Surse: Ar putea fi dat afară din guvern

Aflat în SUA, ministrul Apărării, Mihai Fifor, a avut o serie de întâlniri cu oficiali americani, printre care şi secretarul Apărării James Mattis. Lui Fifor i-a stat alături ambasadorul George Maior, pe care Liviu Dragnea încearcă să-l înlăture din funcţie. Mai multe imagini cu Fifor şi Maior au fost postate pe site-ul Ambasadei României în SUA.

„Ministrul apărării naţionale, Mihai Fifor, s-a întâlnit la Pentagon, miercuri 26 septembrie, cu secretarul apărării al SUA, James Mattis. Agenda discuţiilor a inclus teme prioritare ale cooperării în domeniul apărării dintre România şi SUA, cu accent pe evoluţiile de securitate din regiunea Mării Negre şi din Balcanii de Vest, implementarea deciziilor Summit-ului NATO din luna iulie, participarea la lupta împotriva terorismului, cooperarea bilaterală şi prezenţa forţelor SUA pe teritoriul României, precum şi aspecte legate de cooperarea în domeniul industriei de apărare şi programelor majore de înzestrare derulate cu partenerul american“, se arată pe site-ul Ambasadei României în SUA.

„La noi nu ne unim zece inşi să-l dăm pe unul jos, asta nu e politică, e mahala. Erau 16 puncte, cu primul punct nici eu nu am fost de acord, dar, din păcate, am făcut greşeala să plec într-o vacanţă cu familia care era programată de şase luni şi cât am fost s-au schimbat anumite principii, în primele discuţii nu au fost, pentru că era foarte clar că eu nu făceam greşeala (…) Eu nu am votat împotriva domnului Dragnea, nu am votat cu grupul pentru că nu era ceea ce gândisem. Aceeaşi poziţie au avut-o şi ceilalţi colegi care au semnat şi care aţi văzut foarte bine că nu şi-au exprimat votul (…) Pe mine ce mă interesa era să avem o dezbatere şi din punctul ăsta de vedere a fost un câştig pentru că a fost o dezbatere opt ore şi uitaţi că s-a şi îmbunătăţit activitatea politică”, a susţinut preşedintele PSD Giurgiu, Niculae Bădălău, într-o conferinţă de presă, portrivit Agerpres.