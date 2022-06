Sondaj INSCOP. Cum se raportează românii la NATO, UE şi Rusia după trei luni de război în Ucraina

Peste 71% dintre intervievaţi consideră că Rusia este responsabilă pentru război, 10% nominalizează SUA, iar 4,5 % Ucraina.



Referitor la cine va câştiga războiul de la graniţa României, 50,3% cred că Ucraina, 26,1% Rusia, iar 23,5% nu ştiu sau nu răspund, potrivit sondajului realizat de INSCOP la solicitarea New Strategy Center, publicat de Digi24.



În ceea ce priveşte folosirea armelor nucleare de către Rusia pentru câştigarea războiului, 21,9% dintre respondenţi consideră că regimul de la Kremlin va face acest lucru, în timp ce 73,5% au dat un răspuns negativ. Restul nu au ştiut sau nu au răspuns.



O invazie rusească în Republica Moldova este văzută posibilă de 22,7% dintre intervievaţi, în timp ce 68,7% nu cred că acest lucru se va întâmpla.8,3% nu ştiu sau nu pot aprecia, iar 0,3 % nu au răspuns.



La întrebarea "Ce părere aveţi despre faptul ca NATO şi SUA trimit mai multe trupe în România?", 65% au răspuns că au o părere bună, fiindcă ne apără de Rusia, o creştre de 5,8 procente faţă de luna februarie. 31,7% au o părere proastă, întrucât acest lucru va supăra Rusia, procentul fiind mai mic faţă de acum patru luni, când acelaşi răspuns l-au dat 35,4% dintre intervievaţi.



66,9% dintre români cred că România nu va mai fi dependentă de gazele din Rusia, odată cu exploatarea resurselor din Marea Neagră, procentul fiind în creştere faţă de februarie, când 53,2% aveau această opinie.



"Gazul din Marea Neagra, dacă este extras, mai degraba va fi vândut in Occident, nu va rămâne in România" este o afirmaţie cu care au fost de acord 26,7% dintre respondenţi, în scădere cu peste 15 procente faţă de acum 4 luni,

Dacă un stat NATO ar fi atacat, 51,2% dintre intervievaţi consideră că trebuie să îşi îndeplinească obligaţiile de membru al alianţei şi să ajute militar statul atacat. Pe de altă parte, 28% nu vor implicarea ţării în război, însă consideră că trebuie să trimită hrană şi ajutoare medicale. Faţă de luna februarie (12,2%), a crescut numărul celor care cred că ar trebui să rămână neutră (15,9%),



În ceea ce priveşte ieşirea din UE,în ultimele două luni a crescut numărul celor care consideră că România nu ar trebui să facă acest lucru, de la 74,4% în februarie la 83% în mai. La fel s-a întâmplat şi referitor la apartenenţa la NATO, 86% considerând că România nu trebuie să părăsească Alianţa, cu 4,8% mai mult faţă de luna februarie. Pe de altă parte, 11,9% cred că România ar trebui să iasă din NATO, mai puţini faţă de februarie, când 15,7% dintre intervievaţi au dat acest răspuns.



Peste 50% dintre români cred ca achiziţiile de armament avansat din SUA ajuta Armata României, în timp ce 41,5% consideră că acest lucru le e util doar producătorilor. 8,1% nu ştiu sau nu răspund.



Cu afirmaţia "Dacă ar dori, armata Rusiei ar ajunge în 5 zile la Bucureşti" sunt de acord doar 32% dintre respondenţi, o scădere majoră faţă de luna februarie, când 61,2% erau de acord cu enunţul.



Sondajul a fost realizat în perioada 16-21 mai 2022, prin metoda CATI (interviuri telefonice), pe un eşantion 1100 de persoane. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.9 %, la un grad de încredere de 95%.