Sondaj IMAS. Ce procent ar lua PSD şi PNL la alegeri. PLUS şi ALDE, suprizele cercetării

Dacă duminică ar avea loc alegeri pentru Parlament, 17,4 % dintre români ar vota cu Partidul Social Democrat, potrivit sondajului IMAS, pe luna ianuarie, realizat la comanda Europa FM. Pe locul doi, la aproximativ 2 procente se află Partidul Naţional Liberal, cu 15,2%, adică având un procent în scădere faţă de luna trecută.

ALDE a înregistrat o creştere spectaculoasă la 9,2% de la 6,3%, în timp ce PLUS, formaţiune condusă de Dacian Cioloş are cu un procent în plus faţă de luna trecută, ajungând la 6,1%. Un procent de peste 5% ar avea şi Pro România. 8,2% dintre cei chestionaţi nu ar merge la vot, în timp ce 23% nu ştiu sau sau nu au vrut să răspundă la întrebare.

Pentru europarlamentare, în topul preferinţelor electoratului rămâne Partidul Social Democrat cu 17.4%,dar PNL are 16,5%. pe locul trei este USR, cu 9,3%, iar pe locul patru este ALDE, cu 9,1%.

Interviurile au fost realizate prin telefon, utilizând metoda CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing). Eşantionul este probabilist, multistratificat, cu extragere aleatoare a persoanei. Respondenţii au fost selectaţi aleator de către calculator, prin generarea automată de numere de telefon; Pentru acest studiu au fost intervievate 1011 persoane cu vârste de 18 ani şi peste; Perioada de realizare a interviurilor: 11 – 30 ianuarie 2019. Eroarea de eşantionare este de +/- 3.1%.

