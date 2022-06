Scurta şefie a lui Cîţu. Rămas fără funcţia de premier, îndepărtat de la vârful PNL şi de la Senat în mai puţin de un an

Grupul PNL de la Senat a organizat, miercuri dimineaţă, o şedinţă-fulger pentru a-l da jos pe Florin Cîţu de la şefia acestei camere, la discuţii participând şi liderul liberalilor, premierul Nicolae Ciucă. Înaintea reuniunii, fostul şef al PNL susţinea că nu a fost anunţat despre intenţia de a fi schimbat. „Eu nu am această informaţie, preşedintele partidului nu m-a sunat, secretarul general nu m-a sunat”.

„Ştiţi foarte bine că aceste decizii sunt ale PNL, eşti preşedintele Senatului cu sprijinul Partidului Naţional Liberal”, a menţionat Cîţu, întrebat dacă este pregătit de schimbare.

În mai puţin de o oră, Cîţu a fost convins să îşi dea demisia. „Preşedintele partidului şi secretarul general mi-au cerut demisia, mi s-a spus că mi s-a retras sprijinul partidului, este o funcţie politică, bineînţeles că în aceste condiţii nu am vrut să îi pun în situaţia penibilă să voteze unii dintre ei împotriva conducerii partidului şi am decis, am luat această decizie personal, repet, pentru a nu crea probleme Partidului Naţional Liberal”, a declarat Florin Cîţu, după şedinţa grupului parlamentar PNL din Senat.

La discuţii a participat şi premierul Ciucă, liderul partidului, care a explicat vag motivele care au stat la baza deciziei. „Ţinând cont de activitatea guvernamentală şi parlamentară, de responsabilitatea PNL şi de nevoia de coerenţă a măsurilor care trebuie luate, la nivelul Guvernului, şi în deplină concordanţă cu deciziile luate la nivelul coaliţiei, au avut loc discuţii, dezbateri şi în urma acestor discuţii, preşedintele Senatului, domnul senator Florin Cîţu, şi-a anunţat demisia, urmând ca funcţia de preşedinte al Senatului, cu delegare de atribuţii, să fie exercitată de către doamna senator Alina Gorghiu”, a spus Nicolae Ciucă.

Mai precis a fost însă Cîţu. Fostul lider de partid a afirmat că a supărat PSD, criticând din nou partenerul de coaliţie: „Cred că dacă această guvernare nu era cu PSD, rezultatele ar fi fost mult mai bune”.

Concret, susţin sursele „Adevărul”, conducerea liberalilor a fost deranjată de abordările tot mai critice ale lui Cîţu la adresa PSD, a alianţei cu social-democraţii, dar şi vizând guvernul condus de Ciucă.

În ultima ieşire publică, sub forma unei postări pe Facebook, Cîţu puncta nereuşitele din plan economic.

„Câteva informaţii despre execuţia bugetară care nu au fost prezentate:

- investiţii mai mici atât ca valoare nominală, cât şi ca procent din PIB, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Dacă această execuţie nu se îmbunătăţeşte, la final de an vom avea doar 4,5% din PIB de la buget, în investiţii, în loc de 6,7% din PIB, cât avem bugetat.

- rambursări TVA mai mici decât anul trecut, deşi încasările din TVA (inflaţie mare, deh) au crescut. Anul trecut rambursam 26% din suma încasată, iar anul acesta se rambursează doar 20%.

- stocul de concedii medicale nedecontate a ajuns la 5 miliarde de lei (perfected by PSD).

- 4 miliarde în plus faţă de anul trecut au mers doar pe dobânzi. În 5 luni de zile cheltuiala cu dobânzile a ajuns la 11 miliarde lei. Ce altceva puteam să facem cu aceşti bani?

FYI: în 2019, CE a penalizat România oficial pentru manipularea deficitului bugetar din 2018, prin reducerea rambursărilor la TVA, amânarea plăţii facturilor şi tăierea investiţiilor”, scria fostul preşedinte al Senatului pe Facebook.

Opoziţia îl ironizează pe Cîţu

Dacă în zona puterii subiectul s-a stins rapid, dinspre opoziţie reacţiile au venit sub forma ironiilor. Ludovic Orban, care a părăsit PNL după ce Cîţu a preluat conducerea formaţiunii, a postat pe Facebook un mesaj ironic: „NimiCîţu. Fuse şi se duse”, în timp ce liderul AUR, George Simion, a scris: „Micuţul Cîţu a părăsit şefia Senatului”, promovându-l pe colegul său de partid Claudiu Tîrziu drept o soluţie pentru postul eliberat.

Liderul senatorilor USR, Radu Mihail, a catalogat schimbarea lui Cîţu drept un „circ trist”, menţionând că „echipa câştigătoare din PNL este PSD”.

Cîţu, îndepărtat şi din funcţia de şef interimar al PNL Sector 3

„Au fost luate decizii în ceea ce priveşte clarificarea conducerii filialei PNL la Sectorul 3, deoarece e o chestiune de ieşire din termen şi a fost numit un prim-vicepreşedinte care are termen 30 de zile să vină cu o propunere de preşedinte interimar şi o dată pentru organizarea alegerilor”, a declarat Nicolae Ciucă, luni, după şedinţa BPN al PNL.

Florin Cîţu a pierdut şefia Guvernului în octombrie anul trecut, când moţiunea de cenzură împotriva sa a trecut cu cel mai mare număr de voturi înregistrate la un astfel de demers, mai precis 281 de parlamentari au votat în favoarea demiterii fostului lider PNL.

La începutul lunii aprilie anul acesta, Florin Cîţu a făcut un pas în spate şi a demisionat din funcţia de preşedinte al PNL, în urma unor tensiuni interne, postul fiind ocupat ulterior de Nicolae Ciucă, în cadrul unui congres extraordinar. De altfel, Ciucă a fost unicul candidat la congres.