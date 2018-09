S-a pornit valul. Încă trei parlamentari PSD îi cer demisia lui Dragnea

„Organizatia PSD Ilfov isi exprima sustinerea pentru presedintele sau ales statutar doamna Gabriela Firea! Spunem nu conducerii discretionare a unui singur om, spunem nu politicii pumnului in gura adus argumentelor sustinute de cei care nu se afla in cercul apropiatilor domnului Dragnea, spunem nu dezinformarii si manipularii in scopuri personale!“, se arată într-un comunicat al organizaţiei Ilfov.

Deputatul social-democrat Răzvan Rotaru consideră că preşedintele PSD, Liviu Dragnea, ar trebui să facă un pas în spate şi se declară nemulţumit că în calitate de parlamentar nu a fost niciodată consultat cu privire la deciziile politice.

Şi deputata PSD Mihaela Huncă a anunţat, miercuri, printr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, că va demisiona din partid, acuzând faptul că PSD e mai preocupat acum de luptele interne decât de guvernare.