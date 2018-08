REPORTAJ Ce nu s-a văzut la televizor la Consiliul Naţional al PNL

Iohannis şi ironiile

Şeful statului le-a povestit şi episodul intrării în concediu a Vioricăi Dăncilă şi faptul că aceasta nu a procedat bine când a decis să-l lase interimar pe Paul Stănescu. „„Am ajuns să avem un Guvern iraţional. Ieri am avut o discuţie care chiar m-a făcut să cred că avem un Guvern ireal. Dacă n-ar fi trist, ar fi de râs, dar e trist. După ce doamna prim-ministru a publicat în Monitorul Oficial o decizie prin care domnia sa instaura un premier interimar. Surpriză! Am crezut că este atributul meu şi am contestat la CCR acest demers. E un conflict constituţional de natură juridică. După ce am înaintat acest demers, m-a sunat doamna prim-ministru să-mi spună că pleacă în concediu şi că toate sunt bune. Asta, în paranteză fie spus, după ce publicase acel draft de rectificare bugetară, care este o catastrofă. Ştiţi ce mi-a spus? Nu a ştiut că se publicase! Mai ireal decât atât, mă scuzaţi, nu cred că se poate!“, a declarat Klaus Iohannis.