Rareş Bogdan: Am fost speriat că am putea să asistăm din nou la un festival al democraţiei. Mă bucur că fostul preşedinte a luat o decizie înţeleaptă

Rareş Bogdan a afirmat că prioritatea PNL este programul Anghel Saligny.







„Vreau să mi cer scuze faţă de dumneavoastră şi să vă promit că lucrurile… pentru Anghel Saligny, un guvern liberal a căzut din cauza acestui program care dezvoltă zona rurală a României şi pe care îl voi duce la îndeplinire. Şi vă promitem că presiunea numărul unu din partea conducerii Partidului Naţional Liberal a Guvernului va fi ca Anghel Saligny să intre pentru dumneavoastră, pentru comunităţile dumneavoastră în pâine pentru că este vital pentru anul 2024 şi e şi mai vital pentru ca România să evolueze şi în zona rurală şi să nu ţinem România ruptă în două între urbanul mare şi zona rurală. Ne cerem scuze şi vă promitem că lucrurile se urgentează”, a transmis Rareş Bogdan.





El a precizat că a fost speriat de faptul că în PNL ar putea avea loc un nou festival al democraţiei.





„Mie nu mi place să fiu cu mănuşi, aş vrea să vă spun că am fost speriat în ultimele săptămâni şi în ultimele zile că am putea să asistăm din nou la un festival al democraţiei care să ne pună cu totul pe spate. Mă bucur că fostul preşedinte de acum al Partidului Naţional Liberal a luat o decizie înţeleaptă, o decizie elegantă şi a ales o retragere absolut elegantă şi nu am intrat într-un nou festival al democraţiei care ne-ar fi creat mari probleme. Ne-a ajuns un festival al democraţiei,nu mai vrem, vrem construcţie şi în nici un caz scandal”, a precizat Rareş Bogdan.