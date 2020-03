PSD vrea alianţă cu Pro România şi ALDE la locale. Ciolacu: Mâna întinsă din partea PSD e una reală. Ponta: Spun de 1.000 de ori că nu facem alianţă cu PSD

„Eu doresc o reîntregire a stângii. Am declarat acest lucru, am făcut anumiţi paşi. Am dat o decizie în interiorul partidului, fiecare organizaţie judeţeană decidă de alianţă face. Sunt multe care vor alianţă cu Pro România. Nu vă ascund că ieri am avut o discuţie cu dl Ponta. Încercăm să depăşim anumite momente. Mâna întinsă din partea PSD e una reală. Decizia îi aparţine dlui Ponta (...) Nu excludem o alianţă şi cu ALDE”, a explicat Marcel Ciolacu la DCNews.

De cealaltă parte însă, liderul Pro România Victor Ponta a declarat pe 4 martie că este exclus orice parteneriat cu PSD, partid despre care spune că ar fi încă „prizonier în jocul de interese al grupării Dragnea - Dăncilă”.



„Am venit special astăzi la Buzău ca să spun nu o dată, ci de 1.000 de ori, că nu vom face alianţă nici cu PSD, nici cu PNL, cu niciun partid. Vom avea liste complete la cele 87 de primării şi sunt convins că la Buzău vom obţine unul dintre cele mai bune rezultate din ţară”, a declarat Victor Ponta.