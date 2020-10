PSD îl exclude pe senatorul care a blocat amânarea alegerilor. „PNL şi USR sunt dispuse să omoare democraţia pentru alegeri”

”PSD a convocat deja la ora 12.00 Consiliul Politic Naţional, având pe ordinea de zi propunerea de excludere a domnului Ion Ganea. Noul PSD nu tolerează astfel de comportamente, dar dincolo de acest lucru rămân faptele. Dreapt unită PNL-USR, la comandat lui Iohannis, a blocat una dintre instituţiile fundamentale ale statului în scopuri electorale, aşa cum au blocat toate măsurile pentru sănătate. Sunt dispuşi să omoare democraţia şi să distrugă sănătatea românilor pentru alegeri. Asta au făcut de la început. Boicotul are un singur rezultat – se iese din acel calendar prin care se putea adopta în timp util legea prin care Parlamentul putea amâna data alegerilor. PSD a încercat tot ce este omeneşte posibil, legal vorbind, pentru ca aceste alegeri să aibă loc atunci când situaţia sanitară va fi sub control. Am iniţiat legi, am cerut consultări la Cotroceni, şi chiar un Pact pentru Sănătate. Nu i-a interesat absolut nimic. Acum facem apel către toţi românii să vină la vot şi să sancţioneze cinismul lui Iohannis şi al PNL. Va fi de zece ori mai rău în următorii 4 ani, dacă aceşti iresponsabili vor fi la putere”, a afirmat Ştefan Radu Oprea, într-o conferinţă de presă susţinută miercuri la sediul PSD.

El a adăugat că dreapta unită a ajuns să cumpere un membru PSD din Biroul permanent pentru a nu mai putea fi cvorum la şedinţele conducerii Senatului.

„Precum aţi observat la Senat, preşedintele Iohannis şi PNL care vor alegeri cu orice preţ, fără să le pese de sănătatea oamenilor şi de faptul că România se află aproape de un dezastru sanitar, au boicotat de 3 zile toate activităţile din şedinţele Biroului permanent al Senatului cu un singur scop – acela de a bloca legea prin care Parlamentul ar putea amâna data alegerilor. Au ajuns atât de jos încât au cumpărat un membru PSD din Biroul permanent ca să nu mai putem convoca şedinţe, promiţându-i tot felul de funcţii şi veţi vedea zilele următoare care a fost preţul acestuia. Aşa a ajuns PNL astăzi – un partid nereformat care colcăie de traseişti şi penali pentru a se menţine la putere”

Chestionat cum va reuşi PSD să remedieze situaţia convocării Biroului permanent, în contextul în care trebuie să fie o şedinţă pentru a putea fi schimbaţi secretarii, Oprea a răspuns: „Mâine vom avea Comitetul Politic Naţional. Acolo va fi retras sprijinul domnului Ion Ganea. În momentul în care vom avea secretarii numiţi şi vom continua procedurile parlamentare. Prin vot, există posibilităţi şi proceduri în Parlament şi sunt convins că în scurt timp secretarii vor fi înlocuiţi”.

Întrebat dacă mai este timp pentru a promova proiectul de lege prin care Parlamentul decide data alegerilor generale, social-democratul a replicat: „Evident că acesta este scopul. Lucrul acesta îl văd toţi românii, faptul că acest boicot face imposibilă aplicarea legii. Aţi văzut cifrele de astăzi. Pe calendar deja şansele sunt din ce în ce mai mici”.

Prim-vicepreşedintele PSD Sorin Grindeanu a afirmat că social-democraţii nu mai au majoritate în Biroul permanent al Senatului, pentru că unul dintre membrii PSD care face parte şi din structura de conducere a forului legislativ a refuzat „ieri şi azi, a refuzat să mai răspundă apelurilor noastre”. Acesta a explicat că faptul că nu mai eşti pe loc eligibil la alegerile parlamentare în organizaţia PSD Tulcea nu înseamnă că nu mai trebuie să faci munca pentru care au fost ales. Ion Ganea este senator afiliat grupului PSD şi secretar al Biroului permanent.

Conducerea Senatului nu a avut cvorum pentru a doua zi consecutiv pentru a aproba trimiterea la Comisia juridică, pentru raport, a proiectului de lege care prevede că Parlamentul stabileşte data alegerilor şi nu Guvernul, iniţiativă trimisă la reexaminare de Klaus Iohannis către Legislativ.