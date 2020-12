Preşedintele Klaus Iohannis a semnat decretul pentru convocarea noului Parlament

„Preşedintele României, domnul Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 16 decembrie a.c., decretul privind convocarea Parlamentului României, ales la data de 6 decembrie 2020m în ziua de luni, 21 decembrie 2020, ora 12:00, la Palatul Parlamentului”, a transmis Administraţia Prezidenţială.





Luni, după prima rundă de consultări cu partidele parlamentare, preşedintele Klaus Iohannis a anunţat că nu sunt încă întrunite condiţiile pentru desemnarea unui candidat pentru a forma un nou Guvern, dar a precizat că, dat fiind că Biroul Electoral Central a anunţat atribuirea mandatelor în urma alegerilor din 6 decembrie, convoacă noul Parlament pentru data de 21 decembrie.





În şedinţa de luni a Biroului Central Electoral au fost repartizate mandatele de deputaţi şi senatori la nivel naţional.





Astfel, PSD are 110 deputaţi şi 47 de senatori, în total 157 de mandate, PNL are 93 de deputaţi şi 41 senatori, în total 134 de mandate, Alianţa USR-PLUS are 55 deputaţi şi 25 de senatori, AUR are 33 deputaţi şi 14 senatori, în total 47 de aleşi, iar UDMR are 21 deputaţi şi 9 senatori, în total 30 de mandate.