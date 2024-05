Șomerii, dispuși să dea indemnizația de șomaj doar pe un salariu mare. „La 61 ani mai sunt de muncă?”. Ce spun angajatorii VIDEO

Persoanele care vor un loc nou de muncă au avut șansa să caute în cadrul bursei generale, organizată vineri, 17 mai 2024, de AJOFM Olt, la Slatina și Caracal. Mulți șomeri au venit doar pentru a primi viza pe carnetul de șomer, în vreme ce angajatorii au mai bifat o participare.

În cadrul Bursei generale a locurilor de muncă de la Slatina au fost disponibile peste 530 locuri de muncă. Alte aproape 250 au fost oferite de angajatorii din zona Caracal la bursa organizată în acest municipiu, iar la finalul evenimentului datele centralizate de către serviciul public de ocupare au arătat că din cele puțin peste 800 persoane participante la cele două evenimente din Olt, 400 de nume au fost înregistrate pe listele angajatorilor pentru interviu sau proba de lucru.

Numărul persoanelor selectate este mai mic decât numărul locurilor de muncă oferite, însă pentru angajatori acest aspect deja nu mai constituie o noutate. Știu că mulți dintre șomerii veniți la bursă, de obicei cei care încă beneficiază de indemnizație de șomaj, sunt interesați nu de un nou loc de muncă, ci de o ștampilă de la angajator că nu corespund postului disponibil. În baza a trei astfel de negații primesc viza pe carnetul de șomer și se asigură că vor încasa indemnizația și luna următoare.

„Majoritatea sunt cu bilețelele astea în mână, vor ștampila și să plece”, a constatat reprezentanta unei firme care și-a început de curând activitatea în orașul Balș. În primele zeci de minute, de standul acestei firmei care produce filtre pentru diverse aparate nu prea s-au apropiat șomerii.

Situația s-a schimbat ulterior, când după primele valuri de șomeri care au trecut prin fața angajatorilor, cei mai mulți în vârstă de peste 50 ani, au început să vină și tineri. Ei au părut mult mai dispuși să afle detalii despre posturile disponibile, unii fiind chiar încântați de perspectiva de a merge mai întâi la specializare în Germania sau Polonia, pe banii firmei.

„Ce salariu minim?! Luam și 17-18 milioane”

Printre șomerii „înarmați” cu bilețelele pe care au avut de adunat trei ștampile, la un moment dat s-a aflat un grup de șase-șapte femei, de vârstă mijlocie, vădit dezinteresate de oferta angajatorilor. Aveau să explice și de ce.

„Noi suntem din Optași (N.R.: – localitate situată la zeci de km de Slatina), am lucrat toate la aceeași firmă, la noi în localitate. S-a desființat, asta a fost. Acum, acolo ne mulțumeam și cu mai puțini bani, că eram acasă. Dar să bați atâta drum până la Slatina...”, a spus una dintre șomere.

Mai mult, femeile sunt hotărâte să nu mai accepte un post într-o fabrică de confecții, pentru că este extrem de solicitant, în schimb foarte prost plătit. „Salariul minim. De fapt, ce salariu minim?! Luam și 17-18 milioane (n. red. – 1.700 – 1.800 lei)”, a continuat femeia.

Chiar și angajatorii care în continuare vin cu astfel de oferte de locuri de muncă știu că fostele lucrătoare în domeniu sunt cel mai greu de convins să accepte un post. „Tinerii nu prea au chef de muncă, iar femeile care au mai lucrat, când aud de confecții, fug, nici ștampila nu le mai trebuie”, recunoaște reprezentanta unei astfel de firme.

„Pentru străinătate recrutăm mai ușor”

Ceva mai mare interes au avut șomerii pentru oferta unei firme care intermediază angajări atât în țară, cât și în străinătate. E vorba de locuri de muncă în domenii diverse, însă reprezentanții firmei spun că persoanele interesate aleg clar străinătatea, unde salariul oferit este de aproximativ 2.000 euro net, plus cazare asigurată la costuri rezonabile.

„Pleacă tinerii, în special, fie singuri, pentru că nu și-au întemeiat încă o familie, fie cupluri, am trimis și cupluri. Unii se stabilesc acolo, contractele sunt pe perioadă nedeterminată”, precizează reprezentanții firmei. Pentru același post, salariații din România nu sunt retribuiți nici măcar cu jumătate din salariul oferit de angajatorii din străinătate, mai precizează reprezentanții firmei de recrutare.

Pentru că cei mai mulți dintre angajatorii români spun că nu-și permit, deși și-ar dori, să ofere salarii mari, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă de-abia dacă își aruncă ochii peste ofertele fiecărui stand în parte.

„Plec, nu mai am ce să fac aici, e clar că nu voi găsi persoane interesate”, spune un angajator care caută strungari. Este o meserie pentru care, teoretic, liceele tehnologice încă pregătesc specialiști, însă angajatorii spun că de fapt un absolvent trebuie luat de la zero. Nu le cer decât dorință să învețe, dar nici asta nu e pe toate drumurile, recunosc patronii.

Cei care au în schimb răbdare și dovedesc interes, pot ajunge în câteva luni să primească un salariu bun. „Cel mai bun strungar al meu ia 10.000 lei, bani în mână”, spune reprezentantul firmei care va căuta o altă metodă de a-și găsi angajați, pentru că la bursă n-a găsit pe nimeni interesat.

„Vin de la 70 km la croitorie?”

Șomerii au povești fel de fel. Cei de vârstă mijlocie par cei mai interesați să-și găsească un loc de muncă, probabil și presați de nevoia de a aduna ani de contribuție pentru a spera să beneficieze, la un moment dat, de pensie.

Caută un loc de muncă mai bine plătit, pentru că, spun cu toții, din salariul minim, la care de cele mai multe ori nu se adaugă nici măcar tichete de masă, nu-și permit nici să plătească facturile curente.

„Să găsești o firmă care să-ți plătească măcar transportul, că e și ăla 400-500 lei pe lună și, atunci, cu ce rămâi? Nu e mai bine de ăl de așteaptă ajutorul social? Se mai duce cu ziua, dar dacă n-are chef, nu se dă jos din pat în ziua aia. Plus că e asigurat și el și toată familia, dacă se îmbolnăvește are de toate gratuit”, explică șomerii de ce nu acceptă orice loc de muncă.

Printre șomerii care caută pentru prima dată angajatori dispuși să pună ștampila că persoana din fața lor nu corespunde postului disponibil este și o femeie care mai are un an-doi până la pensie. Femeia se uită dezorientată, nici măcar nu știe clar ce i s-a cerut, ce ștampilă, ce să le ceară angajatorilor... Un loc de muncă nu mai este dispusă să găsească. Se simte obosită, are și alte supărări.

„Păi eu, la 61 ani, mai sunt de muncă?! Un an am șomaj, dar după șase luni m-a trimis aici (n. red. – la bursa locurilor de muncă). Vin de la 70 km la croitorie? Să-mi spună că nu corespund, ca să poată să-mi dea șomaj mai departe”, explică femeia ce caută de fapt. Povestește că și-a înmormântat fiica cu șase luni în urmă și tot atunci a devenit și șomeră, pentru că avea contract de însoțitor pentru fiica bolnavă.

Alte femei, și ele trecute de 50 ani, mărturisesc, la fel, că de fapt nu vor un loc de muncă, ci se mulțumesc cu indemnizația de șomaj. „Mai am patru luni de șomaj. Am 58 ani, am lucrat ca presator de 31 ani. Am intrat în șomaj. Nu mai vreau loc de muncă. Am nepoțelul și n-are cine să stea cu el, am și vârsta, și boli, și... Am și diabet și... Am lucrat pe minim pe economie”, spune femeia.

„Am lucrat în multe domenii. Am lucrat și vânzător pe piață, și ca bonă, și la brutărie... N-am avut acte ca bonă. Și acum am fost, după maică-mea, asistent personal (n. red. - mama a decedat). Am puțină vechime, 23 ani. Am 55 ani vârstă. Eu mi-aș fi dorit să mai lucrez, dar îmi ajut fata, stau cu nepoțelul. Fata e într-un singur salariu, acum și-a găsit și ginerele de muncă. Dacă acum n-o ajut, cât mai pot...”, dă femeia detalii despre situația în care se află.

La finalul bursei, pentru cele peste 40 locuri de muncă disponibile pentru persoanele cu studii superioare nu s-au prea găsit doritori. Pe listele pentru interviu și probă de lucru au fost în schimb notate nume pentru posturi precum: confecționer textile, patiser, mecanic, ambalator manual, operator producție, electrician, strungar, femeie de serviciu, bucătar, ajutor de bucătar, operator date, lucrător comercial, casier, ambalator manual etc..

„Sincer, pe listă sunt mult mai mulți cei cărora le-am pus ștampila pentru viză decât cei interesați de oferta noastră. M-am gândit târziu să-i notez și pe ei”, spune, dezamăgită, reprezentanta unei firme care avea nevoie de lucrători comerciali, casieri, șoferi etc..