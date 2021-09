Orban: După 31 de ani de activitate politică în care am dat enorm, în loc să primesc o mulţumire, am primit şuturi în fund, cuţite în spate

"Eu, când m-am dus la Congres, nu am votat cu un candidat la preşedinţia partidului pentru că mă ajuta candidatul la preşedinţia partidului să intru în echipa, ghilimele, câştigătoare. Cei care mă cunosc ştiu că toate funcţiile pe care le-am obţinut nu le-am obţinut pe nicio listă, le-am obţinut doar în relaţia directă cu baza partidului, pe baza, practic, a muncii, a efortului şi a încrederii pe care am încercat să o câştig de la oameni fiind la dispoziţia lor, fiind prietenos, ascultându-i. (...) Eu nu candidez pentru mine. Sunt după 31 de ani de activitate politică în care am dat enorm şi de multe ori în loc să primesc, măcar aşa, o mulţumire sau o mână de ajutor într-un moment greu de la cei pe care i-am ajutat de-a lungul timpului, am primit şuturi în fund, cuţite în spate şi de-a lungul timpului oameni pe care i-am tratat ca prieteni nu au mai fost prieteni. Dar eu am trecut de fiecare dată peste lucrurile respective, pentru că am încredere constantă şi de neschimbat în calitatea umană. Din cauza asta vă spun, cu mâna pe inimă, eu candidez pentru PNL şi mai ales pentru ca PNL să-şi menţină vocaţia pe care a avut-o de-a lungul istoriei, să fie marele gardian şi apărător al intereselor fundamentale ale României”, a afirmat Orban, vineri după-amiază, în Prahova, la evenimentul de prezentare a moţiunii cu care candidează pentru un nou mandat de preşedinte al PNL.