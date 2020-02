Oficial. Ludovic Orban a anunţat că Nicuşor Dan va fi candidatul PNL pentru Primăria Capitalei: E cel mai potrivit

„În 2016, bucureştenii au luat o decizie care a dus Bucureştiul în pragul falimentului, care a făcut praf Bucureştiul şi care în loc să rezolve problemele a dus la altele. PNL a efectuat o cercetare sociologică amplă. În urma acesteia a rezultat clar că toţi candidaţii PNL au şansa de a câştiga alegerile, dar nu avem garanţia că pot câştiga bătălia cu PSD.

În urma discuţiilor avute cu Nicuşor Dan. mai multe discuţii care au vizat problematica Bucureştiullui şi soluţiile, am luat decizia de a-l propune pe Dan candidat la Primăria Capitalei susţinut de PNL. În zilele următoare voi susţine propunerea în faţa Biroului PNL Bucureşti şi în faţa Biroului Politic Naţional al PNL. Obiectivul nostru e să asigure o guvernare locală pentru Bucureşti ”, a anunţat Ludovic Orban, într-o confeirnţă de presă.

Liderul PNL a subliniat că încă nu a discutat despre situaţia de la sectoare, adică dacă va susţine candidaţi USR la unele sectoare, pentru ca la rândul lor, USR-iştii să sprijine la alte primării candidaţii PNL.

„Nu am avut negocieri politice cu Nicuşor Dan. PNL face un sacrificiu şi renunţă un candidat propriu şi susţine un candidat care nu e al PNL. Trecând peste egoismul firesc, eu am încredere deplină în Nicuşor Dan. Are toate datele necesare să asigure o guvernare locală performantă”, a completat Orban.