Nicusor Dan, după ce mai mulţi senatori PSD au depus o plângere la DNA împotriva sa: Le-a luat ceva curaj să intre în clădire. Mulţi pesedisti intră, puţini ies

„Înţeleg din presă că şoferul lui Cătălin Voicu, senatorul Şerban Nicolae, şi câţiva colegi parlamentari de-ai săi din PSD au fost la DNA să depună un denunţ împotriva mea.

Reacţia vine în contextul în care candidatul PSD pentru primăria Capitalei Gabriela Firea a lansat acuzaţii dure la adresa lui Nicuşor Dan, spunând despre acesta că este „frate cu interlopii”.

„Usor, usor, ies la lumina secrete rusinoase. Au trecut 8 ore vinovate de la publicarea in presa a inregistrarii unei convorbiri telefonice in care candidatul «Dreptei Aproape Unite» face trafic de influenta si santaj la o primarie de sector, in favoarea unui controversat om de afaceri - considerat chiar interlop -, din cauza implicarii sale in activitati cu droguri, trafic de persoane etc, si care a construit ilegal cladiri (restaurant si casa) in Parcul Tineretului, pe domeniul public. De atunci, dinspre candidatul respectiv si partidele care il sustin se aude doar... o tacere asurzitoare!”, preciza Firea pe Facebook.

„Sunt acuzat că am apărat un interlop. Vreau să vă spun că niciodată, la miile de oameni, care au venit la noi pentru a-i apăra, nu am făcut investigaţii să ştim cine sunt oamenii care vin să ne ceară ajutorul, pentru că nu este obiectul de activitate al asociaţiei pe care am înfiinţat-o. Ne-am uitat doar dacă oamenii au dreptate sau nu au dreptate şi dacă aveau dreptate am încercat şi de multe ori am reuşit. Ştiţi că avem 175 de procese câştigate la «Salvaţi Bucureştiul» şi am reuşit să-i ajutăm. Se spune că acea clădire era oricum ilegală. Aşa cum am spus, clădirea în cauză avea o autorizaţie emisă de Primăria Sectorului 4 , în anul 2013 şi în orice sistem de drept din lumea civilizată, o autorizaţie de construire naşte un drept de proprietate. Doar sistemul comunist nu a respectat dreptul de proprietate şi, în acest caz, Primăria Sectorului 4 s-a comportat exact ca statul comunist”, a afirmat Nicuşor Dan, marţi într-o conferinţă de presă.