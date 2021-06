Marcel Ciolacu: Pur şi simplu Comisia a pulverizat PNRR. Cred că le-a sărit pixul din mână când au citit aceste gogomănii

Marcel Ciolacu a fost întrebat, joi seară, la Antena 3, ce părere are despre criticile Comisiei Europene la adresa PNRR şi a afirmat: „Pur şi simplu Comisia a pulverizat PNRR. Am spus de la început că banii au destinaţie către firmele de consultanţă politică ale lor. Am adus documente cu cine a creat acest PNRR, sunt companii străine (...) Cred că le-a sărit pixul din mâna la Comisie când au citit aceste gogomănii! Unde e România educată a lui Iohannis? E făcută praf, o ruşine”.

Liderul PSD s-a referit la faptul că anumite companii au făcut unele documente din PNRR pentru a beneficia direct de bani, ceea ce a catalogat drept infracţiune.

„E infracţiune, e conflict de interese. Anumite companii au făcut documente că să beneficieze direct de aceşti bani, cine a mai auzit de asta? Cine din PSD mai rămânea în minister după asta? Era luat cu dubă pe Ştirbei Vodă”, a mai afirmat Ciolacu.

Comisia Europeană a transmis, joi, zeci de observaţii pe tema Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, cele mai multe dintre critici referindu-se la faptul că nu sunt justificate costurile, că lipsesc metodologiile de calcul şi că au fost furnizate informaţii neclare legate de proiecte.