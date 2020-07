Marcel Ciolacu: Categoric, PSD are toleranţă zero la corupţie. Nu am văzut în discursul public că trebuie şi toleranţă zero la drepturile oamenilor

„Am pierdut bătălia mediatică. În loc să vorbim de câte lucruri bune am făcut, a trebuit să venim şi să vorbim de legile justiţiei, mai ales persoanele care au fost purtătoare de acest mesaj nu au fost cele mai îndreptăţite de a face acest lucru. Ne-am învăţat lecţia, nu vom mai face aceeaşi greşeală. Azi e Ziua Justiţiei, am văzut că toată lumea spune ”toleranţă zero la corupţie”. Categoric şi Partidul Social Democrat are toleranţă zero la corupţie. Dar nu am văzut în discursul public că trebuie şi toleranţă zero la drepturile oamenilor, drepturile fundamentale ale oamenilor. Nu poţi... ai toleranţă zero la corupţie dar ai şi şi toleranţă zero la drepturile fundamentale ale oamenilor” a afirmat Marcel Ciolacu duminică seară, într-o emisiune la Antena 3.





Acesta a fost corectat de către moderatorul emisiunii, care a completat, spunându-i că este vorba despre toleranţă zero la încălcarea drepturilor fundamentale ale omului.





„Vorbim de supremaţia legii, dar nu vorbim de independenţa judecătorilor şi a procurorilor. Nu putem iarăşi face lucrurile cu jumătăţi de măsură. (...) Dacă revenim iarăşi la aceeaşi meteahnă, vom plăti cu toţii mult mai scump. Cine fură, cine a încălcat legea, trebuie să fie judecat, categoric, dar drepturile fiecărei persoane trebuiesc respectate” a adăugat liderul interimar al PSD.