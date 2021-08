Ludovic Orban: „Am susţinători şi în echipa lui Cristi Chirteş, şi în echipa lui Ciprian Dobre. În general, eu cunosc foarte bine fiecare filială”

„Eu continui campania. Mă voi adresa membrilor PNL. După 20 august va începe a doua fază a competiţiei, faza de prezentare a moţiunilor în fiecare filială. Moţiunile vor fi prezentate în faţa Colegiului Director Judeţean, care cuprinde Biroul Judeţean ce va fi ales, plus primarii, preşedinţii de organizaţii locale.

Moţiunile vor fi votate, după care vor fi stabiliţi delegaţii la congres, iar delegaţii la congres sunt cei care hotărăsc cine va fi preşedintele PNL”, a afirmat Ludovic Orban, într-o declaraţie de presă susţinută sâmbătă la finalul alegerilor de la PNL Mureş, transmite News.ro.

Acesta a adăugat că are susţinători şi în echipa lui Ciprian Dobre şi a lui Cristian Chirteş, la PNL Mureş.

„Eu am susţinători şi în echipa lui Cristi Chirteş, şi în echipa lui Ciprian Dobre. În general, eu cunosc foarte bine fiecare filială, am relaţii apropiate cu foarte mulţi primari, viceprimari, consilieri judeţeni şi toată campania mea va fi din om în om, către colegii mei de partid. Întotdeauna ai emoţii, normal. Şi acum am avut emoţii, ca să vă spun drept. Vă daţi seama, a fost aşa, cu... Dacă punea cineva tensiometrul, erau pulsul şi tensiunea foarte ridicate.

A fost o bătălie dramatică, în care ba a condus Cipri Dobre, ba a condus Cristi Chirteş, ba a revenit Cipri Dobre. La un moment dat era egalitate şi la renumărare, până la urmă s-a constatat această diferenţă. Oamenii au decis, delegaţii au decis, preşedintele ales are deplina legitimitate. Cristi Chirteş va fi alături de preşedinte şi de noua echipă. Sunt convins că PNL merge înainte, spre rezultate şi mai bune. Cu siguranţă, mă aştept la un scor strâns, la nivel central", a adăugat Ludovic Orban.”, a completat Orban.

Ciprian Dobre a câştigat alegerile pentru preşedinţia organizaţiei PNL Mureş la o diferenţă de trei voturi, el fiind votat de 259 de delegaţi, iar Cristian Chirteş de 256 de delegaţi.