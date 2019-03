Liviu Dragnea, despre protestul magistraţilor: Şi eu îi sprijin. Am sprijinit creşterea de salarii şi drepturi de pensie

„Şi eu îi sprijin pe magistraţii din România. Nu văd de ce nu i-aş sprijini. Nu am făcut nimic, nici eu, nici PSD, împotriva magistraţilor. Ba dimpotrivă. Am sprjjinit creşterea de salarii pentru magistraţi, am sprjinit drepturile de pensie şi am pus umărul care să sporească independenţa şi să-i protejeze pe judecători de toate abuzurile. Faptul că au fost mii de dosare deschise din oficiu împotriva unor judecători pe sentinţele date, mi se pare un lucru de o gravitate foarte mare. Voi face tot ce ţine de mine ca judecătorii din România să ajungă la un nivel de decizie care să nu mai fie afecată de niciun serviciu secret, de niciun protocol”, a declarat Liviu Dragnea.





Întrebat ce crede despre faptul că magistraţii susţin că PSD încearcă subordonarea justiţiei, Dragnea a declarat că afirmaţiile nu au acoperire.



„Afirmaţiile nu au acoperire. Care Justiţie să fie subordonată? Noi am transferat prin lege ca deciziile să meargă la CSM”, a mai adăugat liderul PSD.



Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: