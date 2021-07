Iulian Bulai, despre proiectul legislativ anti-LGBT anunţat de AUR: „USR PLUS se va opune unei asemenea aberaţii”

„Asistăm la o competiţie a urii şi a intoleranţei din partea unui partid parlamentar care se vrea a fi serios, dar care îşi ia ca exemple partide extremiste şi ţări care sunt date la o parte în UE, care sunt marginalizate, pentru că nu înţeleg că trebuie să ne raportăm cu respect şi cu demnitate faţă de toate persoanele, indiferent de orientarea lor, indiferent de apartenenţa lor etnică sau de orientarea lor sexuală. Asta face AUR acum, ostilizează o categorie socială din România şi mai mult, creează o falsă problemă. În România, doar 7% dintre copii au acces la o minimă educaţie sexuală, care este educaţia sexuală clasică”a, explicat Iulian Bulai, miercuri la RFI.

El a adăugat că nu a existat încă o discuţie la grupul parlamentar al USR PLUS, deoarece AUR abia ce a anunţat depunerea proiectului de lege, însă consideră că aleşii USR PLUS se vor opune unei astfe de propuneri legislative.

„Eu cred că noi, ce de la USR PLUS, ne vom opune unor asemenea aberaţii şi ca la referendumul pentru definirea familiei în Constituţie, eu cred că USR se va opune şi colegii mei din Parlament şi cu mine vom vota împotriva acestui proiect. Nu am văzut acest proiect, nu ştiu dacă este depus, nu am avut o discuţie la grupul parlamentar, pentru că este o ştire foarte proaspătă şi nici nu am discutat cu ceilalţi colegi din conducerea partidului, dar sentimentul meu este că ne vom opune unei asemenea iniţiative”, a conchis Bulai.

Alianţa pentru Unirea Românilor va iniţia demersurile privind elaborarea unui pachet legislativ care să limiteze reprezentarea sau promovarea în rândul minorilor a homosexualităţii şi a schimbării de sex, în urma consultării efectuate în rândul membrilor şi simpatizanţilor săi. „AUR susţine familia şi valorile creştine. Activiştii LGBTQI nu au ce căuta în şcolile şi în grădiniţele din România. Vrem să ferim copiii românilor de expunerea la o propagandă nepotrivită pentru vârsta lor”, a explicat liderul senatorilor partidului, Claudiu Târziu.

Asociaţia ACCEPT a solicitat partidelor politice parlamentare să se distanţeze de proiectele legislative iliberale vehiculate de AUR, partid cu o agendă extremistă care instigă la ură şi discriminare împotriva persoanelor LGBTI.

