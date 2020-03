Iohannis: Situaţia e gravă. Românii să nu vină acasă de sărbători. Vor ajunge în izolare. E trist, dar trebuie să fim sinceri. Vom avea mai multe cazuri

Mesajul lui Klaus Iohannis pentru diaspora:

Discursul complet susţinut de preşedintele Klaus Iohannis în teleconferinţă:

Suntem într-o situaţie destul de complicată. Din acest motiv, am decis şi am decretat starea de urgenţă în întreaga ţară pentru o perioadă de 30 de zile. Autorităţile centrale au început imediat să lucreze foarte intens, la maxim. Aţi văzut că am avut alaltăieri deja o videoconferinţă foarte importantă şi foarte bună cu membrii Guvernului, care sunt foarte implicaţi în măsurile pe care le-am decretat.

Ieri Guvernul a luat măsuri foarte importante, şi economice, şi de protecţie socială, pentru a veni în sprijinul în primul rând al românilor, dar şi în sprijinul firmelor din România. Iar astăzi, iată, v-am convocat la această întrevedere, fiindcă dumneavoastră, prefecţii, conducătorii de direcţii judeţene, sunteţi, dacă pot să mă exprim aşa, armata noastră din teritoriu, care trebuie să funcţioneze perfect, pentru a face ca această stare de urgenţă să funcţioneze foarte bine.

Starea de urgenţă a fost decretată pentru a proteja românii de răspândirea acestei boli, de răspândirea infecţiilor cu coronavirus, dar, în acelaşi timp, starea de urgenţă a fost decretată pentru a permite măsuri administrative, măsuri guvernamentale, măsuri chiar legislative care fac posibilă îngrădirea, încetinirea răspândirii acestei boli şi, în acelaşi timp, permit prezervarea vieţii economice în România.

Vă rog, aşadar, doamnelor şi domnilor, să fiţi foarte activi! Să faceţi tot ce se impune şi ce vi se transmite din partea autorităţilor centrale. Să înţelegeţi că situaţia este nu doar complicată, situaţia este gravă.

Depinde de noi toţi cum trecem prin această perioadă. Dacă ne facem toţi treaba foarte bine, avem şansa să trecem relativ bine prin această perioadă foarte complicată.

Aţi văzut, cu siguranţă, datele din celelalte ţări europene. Nu suntem singurii care luptă cu această epidemie. Este, cum se spune, o pandemie. Întreaga lume este într-o situaţie gravă.

Românii însă aşteaptă de la noi să rezolvăm problemele noastre pentru România şi asta vreau să facem.

Această boală este una foarte atipică şi vă spun din capul locului că avem, noi, în România, după statistici, astăzi mai puţin de 300 de cazuri confirmate. Însă vom avea mai multe cazuri. Acest lucru este clar, ne spun experţii că boala se va extinde în continuare.

Dar daţi-mi voie să spun ceva despre experţi, despre medicii noştri, despre personalul sanitar, care s-a pregătit bine, care este pregătit să facă faţă acestei epidemii. Şi aici un cuvânt special pentru cei din direcţiile de sănătate publică. Vă rog să vă faceţi treaba cu maximă seriozitate, cu maximă celeritate! Iar celor din spitale le spun: pregătiţi-vă cu toţii! Este foarte important ca toate spitalele să fie pregătite pentru pacienţi, chiar dacă, din fericire, astăzi, când vorbim, încă nu avem foarte mulţi pacienţi.

Însă, dacă ne uităm în jur, putem să ne dăm seama de situaţia complicată în care se află alţii, şi vă spun: eu şi Guvernul, şi cred că şi dumneavoastră, dorim să prevenim cu orice preţ extinderea rapidă a bolii. Nu dorim să ajungem într-o situaţie de criză profundă. Ea trebuie prevenită! Trebuie să prevenim răspândirea acestei boli. Trebuie să încetinim răspândirea acestei boli!

Aici, sigur, medicii, personalul medical, au un rol foarte important. Le mulţumesc pentru munca depusă până acum şi îi încurajez să îşi facă treaba foarte bine mai departe.

Însă depinde şi de autorităţi. Autorităţile sunt pregătite, autorităţile centrale şi sunt convins că după această întâlnire şi autorităţile din plan local, din judeţe, dar şi noi, fiecare, fiecare român trebuie să îşi joace rolul lui corect în aceste măsuri pe care le-am dispus prin decretarea stării de urgenţă.

Stimate colege, stimaţi colegi din administraţie,

Trebuie cu toţii să transmitem românilor lucruri importante, nu doar despre ce fac autorităţile, ci şi ce aşteptăm de la ei să facă, respectiv în această situaţie de epidemie, ce să nu facă.

Trebuie să explicăm oamenilor de ce nu trebuie să facă deplasări inutile, nu trebuie sau chiar trebuie să evite, aproape cu orice preţ, contactul direct, contactul fizic cu alte persoane.

Spuneţi oamenilor, când se întâlnesc, să nu mai dea mâna, să nu se îmbrăţişeze. Cel mai bine, să nu se întâlnească decât acolo unde este absolut necesar. Ştiu că este greu. Suntem un popor cu oameni calzi, oameni apropiaţi.

Dorim să fim împreună. Dar această situaţie specială cere, şi ne-o spun toţi experţii, şi cei din ţară, şi cei din străinătate, că dacă vrem să încetinim răspândirea bolii, trebuie să evităm contactul direct. Este, pe de altă parte, important să mergem la serviciu, acolo unde munca nu se poate face de la domiciliu, şi acolo unde este obligatoriu să mergem trebuie să avem grijă, nu dăm mâna, nu ne îmbrăţişăm, stăm la o distanţă rezonabilă, un metru, doi metri unii de alţii, atunci când vorbim sau când muncim împreună.

Aceste lucruri trebuie mereu şi mereu repetate. Trebuie evitate deplasările care pot fi amânate. Sigur, trebuie să mergem la serviciu, trebuie să mergem să cumpăram bunuri de strictă necesitate, trebuie să cumpăram alimente, dar nu trebuie să facem întâlniri care pot fi evitate. Nu trebuie să mergem în locuri care pot fi evitate. Aceste lucruri vă rog să le transmiteţi oamenilor din judeţele dumneavoastră.

Un cuvânt doresc să spun şi despre românii din afara graniţelor, despre românii din diaspora. Se apropie sărbătorile pascale. Trebuie să le spunem cu tristeţe, dar şi cu sinceritate, să nu vină în acest an acasă de sărbători. În Europa practic nu se mai poate circula. Este foarte, foarte complicat. Iar atunci când totuşi vin în ţară, conform normelor în vigoare stabilite de experţi, ei trebuie să intre direct în izolare sau în carantină, de la caz la caz. Şi atunci ce rost ar avea să vină, ca să ajungă în carantină sau în izolare pentru cel puţin două săptămâni?

Aşadar, transmiteţi pe toate canalele: românii din afara graniţelor ne sunt dragi. Ne dorim să-i vedem, ne-am dori să fim împreună, dar în acest an, de aceste sărbători nu se poate. Este trist, dar trebuie să fim sinceri pentru a nu crea aşteptări care pe urmă nu se împlinesc.

Dumneavoastră, fiecare în direcţiile pe care le conduceţi, trebuie să fiţi fermi, trebuie să fiţi fermi în felul cum conduceţi activitatea, dar trebuie să fiţi fermi şi corecţi faţă de colegele şi colegii cu care lucraţi.

Cine poate să lucreze de acasă să lucreze de acasă. Cine trebuie să vină obligatoriu la serviciu să păstreze distanţa fizică unii de alţii. Creaţi-le condiţiile necesare ca să-şi facă munca în condiţii sigure.

Este foarte, foarte important să respectăm aceste norme care au fost elaborate de cei mai buni experţi în plan mondial.

Este foarte important să înţelegem cu toţii gravitatea situaţiei, dar, în acelaşi timp, este foarte important să nu cădem în panică, să nu cădem în depresie şi să ne dăm seama că depinde de noi să îngrădim răspândirea acestei boli, depinde de fiecare dintre noi şi de fiecare autoritate pe care o conducem noi.

Vă rog, fiecare să vă faceţi treaba în mod exemplar, să respectaţi toate normele, să respectaţi toate indicaţiile – evident, întreaga legislaţie, care este foarte specială în această perioadă.

Guvernul, în frunte cu domnul Prim-ministru Ludovic Orban, a dat deja un exemplu foarte bun de cum se poate lucra chiar în condiţii foarte complicate. Avem deja o serie de acte legislative emise prin Ordonanţă de Urgenţă care vin în sprijinul şi al românilor, şi al firmelor.

În aceste condiţii, vă rog să conştientizaţi nevoia de implicare totală, cu respectarea totală a normelor în vigoare. Este important să ţinem contactul şi prin acest mediu, şi prin videoconferinţă.

Dar, foarte important, şi aici vreau să închei prima parte a intervenţiei mele: stimate colege, stimaţi colegi, este o situaţie gravă, este o situaţie complicată, dar noi, românii, am dovedit că, dacă suntem uniţi, dacă lucrăm împreună, putem să trecem cu bine peste orice criză.

Mă bazez pe dumneavoastră pe toţi să trecem cu bine peste această perioadă dificilă! În continuare, îl rog pe domnul Prim-ministru să ia cuvântul.