Iohannis se implică în campania internă din PNL: „Îl încurajez pe Florin să continue şi să nu se teamă. Cine mai înţelege reacţiile lui Ludovic”

Klaus Iohannis le-a spus, marţi, jurnaliştilor care îl însoţesc la New York la Adunarea Generală ONU că această criză guvernamentală se va tranşa după congresele PNL şi USR PLUS, transmite Agerpres.



Iohannis nu crede într-o eventuală demitere a Guvernului după cele două congrese şi consideră că premierul Florin Cîţu poate conduce Executivul până la următoarele alegeri.



„Îl încurajez pe Florin să continue şi să nu se teamă şi pe liberali să rămână la guvernare. Florin Cîţu nu are motive să demisioneze sau să fie demis", a spus Iohannis.

El a afirmat că mai are discuţii cu preşedintele PNL, Ludovic Orban. "Dar cine mai înţelege reacţiile lui Ludovic", a adăugat Iohannis cu privire la declaraţiile recente ale liderului PNL la adresa sa.



Klaus Iohannis a mai precizat că întotdeauna au existat curente diverse în PNL care s-au tranşat după alegerile interne, fie prin alinierea în spatele câştigătorului, fie prin trecerea la un alt partid, oferindu-l ca exemplu pe fostul lider PNL Călin Popescu-Tăriceanu.