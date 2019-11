INTERVIU De ce a căzut guvernul pro-european din Moldova. Andrei Năstase: Dodon şi Plahotniuc şi-au dat din nou mâna. Am fost învinşi de propagandă

Adevărul: Cum se face că în urmă cu un an, când eraţi în Opoziţie, aţi candidat la primăria Chişinăului şi aţi câştigat, dar nu aţi putut prelua mandatul, şi după un an, aflat la Putere, aţi pierdut în faţa aceluiaşi contracandidat?

Andrei Năstase: Este o situaţie destul de delicată pe care ar trebui să o analizăm la rece, mai mult timp. Cert este că anul trecut am candidat de unul singur, din partea platformei „Demnitate şi Adevăr”, din calitatea de preşedinte al acestui partid. Am candidat pentru un mandat doar de primar, nu şi de consilier al Municipiului Chişinău. Am candidat doar la Primăria Chişinău, nu şi la primăriile din suburbii.

Pentru că erau alegeri parţiale, după demisia lui Dorin Chirtoacă din funcţia de primar al Chişinăului.

Da. Să ne amintim că atunci, ca şi acum, am obţinut un scor aproape identic. Să nu uităm că atunci toate forţele pro-europene, unioniste au făcut front comun.

Şi acum nu?

Acum, din păcate, s-a văzut o dispersare uriaşă pe segmentul de dreapta, în timp ce pe cel de stângă a existat linişte, confort, pentru singurul candidat pro-rus, Ivan Ceban. Să nu uităm că în această perioadă de timp propaganda rusească şi cea oligarhică şi-au dat mâna. Să nu uităm de banii enormi care au venit din afara ţării şi din schemele din interiorul ţării acumulate de Igor Dodon şi partenerii săi. Şi să nu uităm că în această campanie a trebuit să decontez activităţile unui guvern. Tot ce a fost de decontat am decontat eu în aceste alegeri. Guvernul din care am făcut parte şi-a propus să facă reforme. Acestea, bineînţeles, nu au plăcut la toată lumea, şi a trebuit să decontez tot ce a acumulat acest Guvern în cele cinci luni de zile cât am fost la Putere. Dar, ca să fiu concis, noi am fost învinşi de propagandă, am fost învinşi de mijloacele unui război hibrid în care Republica Moldova a fost ţină. Chişinăul a fost una dintre mizele mari ale forţelor distructive din ţară şi din afară.

Totuşi, cu aceste forţe distructive, probabil vă referiţi la socialiştii lui Igor Dodon, aţi fost aliaţi la putere. Nu regretaţi că aţi făcut această alianţă?

E prea mult spus am fost aliaţi, pentru că în ce mă priveşte personal şi în ce priveşte platforma „Demnitate şi Adevăr” am avut o anumită atitudine în momentul în care a trebuit să alegem să facem o majoritate cu aceşti aşa-zişi aliaţi. Noi am pus nişte condiţii în acele momente. Am ales să facem acea majoritate parlamentară cu un mincinos, cu un om care a mizat şi mizează în continuare pe minciună.

Vă referiţi la Igor Dodon.

Da, mă refer la Igor Dodon. Am avut de ales între un mincinos şi un penal recunoscut, Vladimir Plahotniuc. Am considerat atunci cu toţii că vom reuşi să îi desprindem pe cei doi care şi-au dat mâna şi în 2016 la alegerile prezidenţiale împotriva Maiei Sandu. Şi-au dat mâna şi anul trecut în alegerile locale la Chişinău împotriva mea. Am considerat atunci că putem să îi conducem pe socialişti şi Igor Dodon pe calea dreaptă a democraţiei, a statului de drept, dar se pare că ei au avut o agendă ascunsă. Au avut din start planificată răsturnarea unui guvern democratic, pro-european. Oricare ar fi fost efortul nostru, tot acesta ar fi fost deznodământul. Asta nu înseamnă că nu am fi putut fi mai pregătiţi, mai vigilenţi, mai abili în relaţia cu socialiştii. Acum trebuie să ne revizuim abordările. Trebuie să ne gândim foarte serios la partidele noastre, la structurile teritoriale, la parteneriatele noastre interne şi externe, astfel încât să fim mai puternici la următoarele alegeri, să câştigăm o majoritate şi să nu mai depindem de tot felul de alianţe cu oligarhi, pro-ruşi sau partide străine de principiile şi valorile noastre. Tebuie să recunoaştem cu toţii că după alegerile din 24 februarie nimeni nu credea că am putea să conducem un Guvern cu 26 de mandate din cele 101 în Parlamentul Republicii Moldova. Un Guvern nu oarecare, ci un Guvern pro-european, orientat către reforme, către dezvoltare, către apropierea de UE.

Această alianţă cu socialiştii nu a compromis blocul politic pro-european?

Eu sunt sigur că noi am fost foarte dur afectaţi de această majoritate conjuncturală făcută cu socialiştii. M-a afectat personal în campania electorală pentru Primăria Chişinăului: foarte multă lume a stat acasă, a fost reticentă, pe motiv că suntem la fel ca ei, ca socialiştii. Asta e nedrept, noi avem principiile şi valorile noastre, suntem parte a Partidului Popular European (PPE), suntem parte a unei familii europene şi ne dorim integrarea europeană, pe când ei îşi doresc total altceva. Ne-a afectat foarte mult, dar eu zic că dacă analizăm la rece vom vedea că în lipsă de alternativă am reuşit totuşi să scăpăm, eu sper că pentru totdeauna, de un regim oligarhic care ar fi instaurat o dictatură pentru foarte mult timp în Republica Moldova. În momentul de faţă, criminalul numărul unu din Republica Moldova, Vladimir Plahotniuc, este dat în căutare internaţională prin eforturile Ministerului Afacerilor Interne pe care l-am condus. În acest moment, a fost deconspirat ca fiind purtător de multiple identităţi. Nu are doar cetăţenie română. L-am deconspirat şi l-am supus urmăririi penale şi pentru altă identitate în Republica Moldova. Câte paşapoarte are în lumea întreagă numai el ştie. L-am desconspirat în mod definitiv şi irevocabil şi nu va scăpa de o justiţie corectă şi dreaptă. Fie din ţară, fie din străinătate.

Chiar şi din exil încă mai face jocurile la Chişinău?

Încă mai face. Această răsturnare de Guvern este şi rezultatul trocului pe care îl are în continuare Vladimir Plahotniuc cu Igor Dodon. Asta trebuie să ştim, doar că de pe alte poziţii. Dacă anul trecut îşi dădeau mâna, tranzacţionau statutul unitar al Republicii Moldova, îşi împărţeau sferele de influenţă, iată că astăzi sunt parteneri de influenţă de pe alte poziţii, unul dintre ei fiind fugar, iar altul fiind încă preşedinte în exerciţiu, dar cu riscurile de a da socoteală pentru finanţare ilegală din partea Rusiei, de a da socoteală pentru tentativă de trădare de patrie. Când vorbesc despre cele două acuzaţii mă refer la denunţul pe care l-am făcut recent, în care am solicitat anchetă penală în ce priveşte negocierile pe care le desfăşura Igor Dodon şi Vladimir Plahotniuc în detrimentul Republicii Moldova. Eu zic că am reuşit, într-o perioadă foarte scurtă de timp, atât cât am stat la guvernare, anumite lucruri care vor da roade curând. Sunt adeptul lucrului bine făcut, sunt adeptul unor proiecte care să vină în beneficiul oamenilor. În calitate de ministru de Interne am avut cele mai bune relaţii cu colegii din România, am conjugat eforturile în combaterea contrabandei cu ţigări, care a ajuns la cote mult mai mici. Aşadar, la graniţa de Est a NATO şi a UE contrabanda cu ţigări a scăzut. Am reuşit în acest interval scurt să lansez proiectul SMURD Sud, care vine în beneficiul cetăţenilor de pe ambele maluri ale Prutului. Mai puţine vorbe şi mai multe fapte, acesta este modul meu de a gândi apropierea dintre cel două maluri. Regret că am pierdut guvernarea în Republica Moldova când partenerii noştri din PNL au preluat Puterea în România. Orice s-ar spune, prezenţa la guvernare, câtuşi de scurtă, a blocului ACUM a demonstrat întregii societăţi că se poate face politică şi administraţie altfel, politică şi administraţie onestă, cu oameni integri, profesionişti, care pun mai presus interesul public decât cel propriu. Sunt încrezător că oamenii vor aprecia aceste lucruri la următoarele alegeri.

Blocul pro-european ACUM rămâne în picioare?

Blocul ACUM este o construcţie cu cele două componente, Platforma DA şi PAS (Partidul Acţiune şi Solidaritate, condus de Maia Sandu). În ce priveşte platforma DA, noi am fost promotorii unităţii forţelor democratice, forţele pro-europene. Asta am făcut în Parlamentul Republicii Moldova, când am considerat că este bine să rămânem cu un singur grup parlamentar. La fel am făcut şi în cadrul Consiliului Municipal Chişinău. Din păcate, colegii noştri din PAS au avut alte abordări. Au considerat de fiecare dată că trebuie să facem grupuri diferite. Sper că asta nu va afecta unitatea noastră din viitor, sper că vom înţelege cu toţii că garanţia succesului nostru este unitatea acestor forţe. Dacă acest lucru nu va fi înţeles de parteneri, Platforma DA este pregătită să facă faţă oricărui scrutin.

Care este relaţia dintre dvs. şi Maia Sandu?

Avem o relaţie corectă. Zic corectă din punct de vedere personal. Bineînţeles, loc de mai bună comunicare a existat, există şi sunt sigur că va exista şi de acum încolo, pentru că mai buna comunicare ne poate garanta şi succesul.

Care este următorul obiectiv de etapă al acestei alianţe? Vin alegerile prezidenţiale anul viitor. Veţi avea candidat comun?

Depinde de conjuncturi, depinde de cum se va descurca acest guvern pretins tehnocrat, în realitate un guvern de buzunar al lui Igor Dodon. Şi-a pus vreo şase consilieri în funcţii de ministru, iar premierul e chiar unul dintre sfetnicii săi, fost ministru în guvernul Plahotniuc. Deci lucrurile sunt mai mult decât evidente că există această alianţă Plahotniuc-Dodon, iar aceasta s-a făcut în interesul strict al lui Dodon. Îşi doreşte un al doilea mandat pentru preşedinţie. În ce ne priveşte pe noi, repet, e nevoie de unitate a forţelor pro-europene şi pro-democratice.

România se putea implica mai mult în această perioadă?

Sunt un om care îmi asum pe deplin rezultatele unui scrutin dacă am eşuat undeva. Dacă am pierdut, întotdeauna am spus că eu puteam să fac ceva mai mult. Trebuie să conştientizăm cu toţii: atâta timp cât propaganda oligarhică şi pro-rusă va fi ca la ea acasă în Republica Moldova, dezideratele noastre pro-europene vor avea de pierdut. Dacă nu vom conjuga eforturile, dacă nu vom face tot, dar absolut tot ce e posibil de făcut pentru a combate fake news-ul, manipularea, ştirile false, toate mijloacele războiului hibrid, Republica Moldova nu are viitor. Iar asta afectează în mod direct şi România şi întreaga zonă de Est a UE şi a NATO. Campania de la Chişinău a fost câştigată de propaganda rusă şi oligarhică. Asta trebuie să o ştie şi România, şi Bucureştiul, şi Bruxelles-ul, şi Washington-ul, şi Berlinul. Toţi trebuie să conştientizeze acest lucru. Pentru că dacă nu conştientizăm la timp, şi se pare că noi nu am conştientizat la timp, vom avea surprize mari. Şi pentru Republica Moldova, şi pentru Ucraina şi s-ar putea ca mai apoi această molimă să se extindă şi în tot estul Europei.

Vă gândiţi să candidaţi la preşedinţia Republicii Moldova sau o veţi susţine pe Maia Sandu?

E prematur în momentul de faţă. Eu reprezint un partid, Platforma DA, care în 2016 a făcut un gest fără precedent în Republica Moldova, a susţinut un candidat comun la prezidenţiale, pe doamna Maia Sandu. În momentul de faţă preocupările mele personale sunt pentru construcţia de partid, pentru consolidarea structurilor teritoriale ale platformei DA, pentru consolidarea parteneriatelor noastre interne şi externe, pentru atragerea oamenilor de calitate, de experţi, de profesionişti, oameni care ar putea să facă faţă de unii singuri unei guvernări. Mai e mult până la prezidenţiale. Din păcate, anumiţi actori politici din Republica Moldova au început deja campania prezidenţială cu aceleaşi mijloace de propagandă, de fake news, de atac la persoană, de calomniere, denigrare, sunt puse în acţiune.

Vă referiţi la Dodon?

Mă refer la Plahotniuc şi Dodon, care şi-au dat mâna, şi sunt sigur că vor munci pentru următoarele prezidenţiale astfel încât Dodon să ia al doilea mandat, pentru că doar cu Dodon se pot face compromisuri în ceea ce priveşte principiile, valorile.

Deci asta ar fi miza. Dodon să-şi ia al doilea mandat.

Da, asta este miza înţelegerii dintre Dodon şi Plahotniuc. Al doilea mandat pentru Dodon, conservarea stării de în fapt a lucrurilor din Justiţie, instalarea în fruntea instituţiilor esenţiale a unor oameni compromişi, a unor oameni controlabili, vulnerabili. Ori, cu mine personal, nici Plahotniuc, nici Dodon n-au făcut, nu fac şi nu vor face niciodată compromisuri. Eu nu negociez valorile, principiile, interesul naţional, aşa cum au făcut-o ei. Ei au negociat statutul ţării, au negociat sfere de influenţă, au negociat Justiţia, Procuratura. Pentru mine aceste lucruri sunt de nenegociat.