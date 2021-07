Gelu Tofan este noul preşedinte al PNL Piteşti: „Proiectul meu politic este câştigarea primăriei”

„Organizaţia PNL Piteşti şi-a ales azi conducerea, în prezenţa europarlamentarului Vlad Nistor, a vicepreşedintelui PNL Virgil Guran şi a secretarului general, Robert Sighiartău”, se arată într-o postare pe pagina de Facebook a PNL Argeş.

Gelu Tofan a obţinut 275 de voturi din partea liberalilor, iar contracandidatul său, consilierul local Mihai Coteţ, a obţinut doar 210 voturi.

„De 8 ani muncesc pentru Partidul Naţional Liberal. Ne-am bătut cu dinozaurii ciumei roşii şi am adus partidul, la locale, la 28%. Am o echipă performantă, care merită să câştige Primăria Piteşti în 2024! Am propus să avem în Piteşti un Spital Municipal de Urgenţă, am identificat locaţia. Cu sprijinul prietenului nostru, dl Ludovic Orban, am reuşit să facem o economie de 5 milioane de euro la bugetul Piteştiului, drumul expres Piteşti – Mioveni – Braşov, urmând să aibă şi o centură de descărcare directă a circulaţiei rutiere în zona străzii Depozitelor. Cu cei 5 milioane vom face două creşe în Piteşti, pentru că avem un deficit de 100 de locuri. Parcul industrial, promenada Lunca Argeşului, cu piste de biciclete de la Bascov până în Prundu- toate aceste proiecte le vom pune în practică. Îi mulţumesc dlui Marius Postelnicescu, care m-a susţinut şi mi-a spus că e momentul să conduc PNL Piteşti. Acesta este proiectul meu politic: câştigarea Primăriei Piteşti!”, a afirmat Gelu Tofan.