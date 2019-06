Ce a înţeles Ecaterina Andronescu din rezultatul votului: Nu am ştiut să oprim ştirile false. Nu am vrut modificări în justiţie pentru a ne salva liderul de partid

„PSD e partidul dezvoltării României. Trebuie să rămână partidul dezvoltării. Am ajuns acum într-un moment mai dificil, după o guvernare cu rezultate pozitive, uneori neaşteptat de pozitive. Trebuie să ne punem întrebarea: cu ce i-am dezămăgit pe oameni?“, a declarat ministrul Educaţiei.

Ecaterina Andronescu a recunoscut faptul că PSD suferit o înfrângere destul de dură. „Sigur a fost o înfrângere. Am pierdut o bătălie, dar nu am pierdut războiul. Tebuie să recâştigăm oamenii care ne-au dat cel mai mare număr de voturi în 2016. Nu am ştiut să oprim ştirile false. Nu am reuşit să folosim tehnologia ca lucrurile bune să ajungă la toate organizaţiile, până la cea mai mică organizaţie de bază. Poate ar trebui să le explicăm oameni că noi am vrut modificări în justiţie pentru a stopa abuzurile, nu pentru a ne salva liderul de partid“, a completat Ecaterina Andronescu.

Ministrul Educaţiei ca cerut ca PSD să promoveze mai mult faptul că e un partid pro-atlantic şi proeuropean. A subliniat că PSD trebuie să aducă noi oameni, oameni tineri „care au ce spune“ din alte zone faţă de cele tradiţionale pentru social-democraţi

