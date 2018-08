„Deputatul AKM“, despre Iohannis: Eu si colegii mei am identificat cel puţin şapte motive pentru care e vinovat de înaltă trădare

Deputatul PSD Cătălin Rădulescu a declarat, luni, la Digi 24, că decizia în partid de a-l suspenda pe preşedinte există de mult timp, iar şeful statului a fost la un pas" de a se face această suspendare atunci când nu a respectat decizia CCR de revocare a Laurei Codruţa Kovesi.

Rădulescu a spus că el şi colegii săi din PSD au identificat „cel puţin şapte lucruri" de care Iohannis este „complet vinovat“. „ Acţiunile care pot sta la baza acestei înalte trădări pot fi că, în primul rând, Iohannis a făcut acţiuni care au dus la deservicii economice şi strategice ale acestei ţări. Informaţiile mincinoase spuse la televizor, pe care un preşedinte nu are voie să le facă, au făcut o stare în interior şi în exterior, minţind că nu sunt bani de pensii şi salarii, s-a creat o instabilitate economică care a dus la blocaje investiţionale. Nimeni nu vrea să vină când un preşedinte spune astfel de lucruri. Nu am început cu cea mai gravă: incitarea la schimbarea ordinii constituţionale. Iohannis a ieşit permanent în stradă, cere ieşiri în stradă cu atacuri împotriva guvernului. Atacă în permanenţă premierul şi Guvernul, personal, şi prin intermediari cum este Orban. A blocat Parlamentul permanent. Atacă orice fel de iniţiativă legislativă. Am avut până acum o mulţime de preşedinţi şi niciodată, nici măcar Băsescu, nu au atacat cum atacă dânsul orice lege. Când creezi o instabilitate economică prin declaraţiile pe care le faci e motiv de trădare naţională. Mai sunt chestiuni, de exemplu interesul pentru grupul Austria, care taie păduri în România. Are o mulţime de chestiuni, nu a respectat ordinea constituţională, creează aceste atacuri împotriva guvernului şi parlamentului. Îşi doreşte ca instituţie să fie create de stradă", a susţinut Cătălin Rădulescu.

Întrebat ce mai este de discutat în PSD pe această temă, Rădulescu a răspuns: „Nu cred că mai e mare lucru de discutat. Trebuie să ne întâlnim. Trebuie făcut un document după care trebuie demarată urgent această acţiune. (...) O să discutăm cu juriştii acest document, în aşa fel încât nimeni să nu îl poată ataca. Va fi prezentat şi grupurilor parlamentare şi va fi trimis la vot în Parlament".

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, duminică seara, la Antena 3, că documentul pentru punerea sub acuzare a preşedintelui Klaus Iohannis pentru înaltă trădare este finalizat, dar că încă PSD şi ALDE nu au luat o decizie în această privinţă. „Sunt multe acţiuni ale lui Iohannis care pot îmbrăca forma trădării. Nu mi-aş dori să ajung acolo, dar nu e imposibil. Sunt acţiuni care au adus deservicii României”, a afirmat liderul PSD.