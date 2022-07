Decizie pentru securitatea energetică, votată de PE. Energia nucleară şi gazele ar putea să nu fie scoase din circuit. Ce au transmis Iohannis şi Ciucă

Comisia Europeană consideră că investiţiile private în activităţile din sectorul gazelor naturale şi din sectorul nuclear pot juca un rol în tranziţia verde, se arată într-un comunicat de presă al Parlamentului European. Astfel, a propus clasificarea anumitor activităţi din cele două sectoare ca activităţi de tranziţie care contribuie la atenuarea schimbărilor climatice. Includerea anumitor activităţi nucleare şi gaziere este limitată în timp şi depinde de anumite condiţii specifice şi cerinţe de transparenţă.

Preşedintele Klaus Iohannis a salutat decizia de miercuri Parlamentului European. „Salut rezultatele pozitive de azi din Parlamentul European privind taxonomia. Mă bucur că eforturile constante ale României de a considera gazul şi nuclearul ca parte a decarbonizării progresive s-au reflectat în decizia finală a PE”, a scris Klaus Iohannis, miercuri, pe Twitter.

Welcome today's positive results in the European Parliament 🇪🇺 on #Taxonomy. I am glad that 🇷🇴 Romania's constant efforts on considering gas and nuclear as part of progressive decarbonisation were reflected in the EP's final decision.