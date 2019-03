Dăncilă a prezentat bilanţul primelor două luni ale preşedinţiei României la UE: Românii au de ce să fie mândri VIDEO

„În ciuda acestor atacuri, am dovedit un mandat eficient şi de calitate, extrem de apreciat de toţi partenerii europeni. Românii au de ce să fie mândri, în toate întâlnirile la nivel înalt pe care le-am avut în această perioadă, România a fost felicitată pentru modul excepţional în care a gestionat dosarele grele aflate pe masa de lucru. Miniştrii au prezidat numeroase reuniuni în care au dovedit că Guvernul României are capacitatea şi experienţa necesare să contribuie la identificarea celor mai bune soluţii pentru temele majore de pe agenda europeană: definirea bugetului Uniunii Europene post-2020, funcţionarea Pieţei Unice Europene şi competitivitatea industriei, impulsionarea digitalizării, protejarea drepturilor sociale, securitatea internă, combaterea terorismului, gestionarea provocărilor determinate de migraţie, viitorul Uniunii Europene post - Brexit. Printr-o cooperare strânsă şi un dialog deschis şi constructiv cu reprezentanţii Comisiei Europene, ai Parlamentului European şi ai Secretariatului General al Consiliului, precum şi cu toate statele membre, am obţinut consens inclusiv pe dosare care stagnau de foarte mult timp”, a susţinut Dăncilă.

VIDEO Guvernul României / Facebook

Ea a precizat că, de la preluarea mandatului, România a gestionat peste 650 de evenimente şi reuniuni, atât în ţară, cât şi la Bruxelles, cu participarea a peste 2.600 de delegaţi.



„Am impus încă din primele zile de mandat un ritm alert al activităţilor, conştienţi de faptul că avem de gestionat un număr important de dosare într-o perioadă mai scurtă de timp în comparaţie cu alte preşedinţii. Având în vedere că în mandatul nostru au loc alegerile europarlamentare, am intensificat discuţiile cu Parlamentul European pentru a închide cât mai multe dosare. Şi am obţinut finalizarea negocierilor pe 67 de dosare cu impact major la nivelul UE, ceea ce înseamnă că Guvernul României a obţinut, în doar două luni, consensul pe un număr mai mare de teme europene decât au obţinut în 6 luni alte guverne care au deţinut preşedinţia rotativă. Avem realizări pe toţi cei patru piloni ai priorităţilor de mandat: Europa convergenţei, Europa siguranţei, Europa ca actor global şi Europa valorilor comune. Suntem, aşadar, o preşedinţie cu rezultate pentru cetăţeni în toate domeniile”, a mai afirmat Viorica Dăncilă.



Premierul a precizat că, în cadrul pilonului Europa Convergenţei, s-au obţinut rezultate în domeniile legate de creşterea economică şi locuri de muncă.



Ea a mai spus că actualizarea cadrului juridic privind drepturile de autor a reprezentat un succes major al Preşedinţiei României, având în vedere că discuţiile pe acest subiect stagnau de mai bine de 3 ani.



„În ceea ce priveşte Programul Europa Digitală, am obţinut, într-un singur trialog, un acord politic parţial provizoriu cu Parlamentul European. Avem convingerea că acest program va aduce beneficii substanţiale tuturor cetăţenilor şi companiilor noastre, prin stimularea investiţiilor în domenii cruciale pentru competitivitate şi inovare, cum ar fi inteligenţa artificială, computerele cu performanţe ridicate şi securitatea informatică”, a continuat Dăncilă.



S-a avansat şi pe dosarul privind promovarea vehiculelor curate.



„Am finalizat dosare cheie în domeniul social şi aş vrea menţionez câteva dintre acestea: Directiva care va asigura o mai mare previzibilitate şi claritate în ceea ce priveşte condiţiile de muncă. Sunt norme de care vor beneficia milioane de lucrători europeni. Directiva privind echilibrul dintre viaţa profesională şi cea privată pentru părinţi şi îngrijitori cu o contribuţie majoră în promovarea egalităţii de gen, sau normele privind reducerea expunerii la factorii cancerigeni la locul de muncă. Sunt reglementări care răspund provocărilor actuale de la nivelul Uniunii Europene. Preşedinţia română a făcut, de asemenea, un pas important pentru o mai bună funcţionare a pieţei muncii la nivel european. Am ajuns la consens cu Parlamentul European pe regulamentul de instituire a Autorităţii europene a muncii (ELA). Acest organism va sprijini punerea în aplicare a legislaţiei Uniunii şi va oferi informaţii angajaţilor şi angajatorilor cu privire la mobilitatea forţei de muncă”, a mai afirmat premierul.



Viorica Dăncilă a precizat că „un rezultat excepţional” în domeniul energiei este acordul politic cu Parlamentul European privind propunerea de revizuire a Directivei Gazelor Naturale.



„Este un rezultat cu atât mai important al Guvernului României cu cât a beneficiat de o largă susţinere din partea statelor membre, după o perioadă lungă de timp de negocieri intense şi extrem de dificile, având în vedere complexitatea şi impactul acestei propuneri din perspectivă geo-strategică, precum şi pentru consolidarea securităţii energetice a UE”, a adăugat ea.



Preşedinţia română a încheiat şi dosarul privind noile norme care vor garanta că produsele introduse pe piaţa unică sunt sigure şi conforme cu legislaţia privind sănătatea, protecţia consumatorului, protecţia mediului şi siguranţa publică



„Sănătatea finanţelor europene este esenţială pentru creşterea economiei. Miniştrii lucrează intens alături de reprezentanţa permanentă pentru definirea viitorului buget multianual al Uniunii - unul dintre cele mai importante dosare pe care le gestionăm ca Preşedinţie în exerciţiu. Definitivarea Cadrului Financiar Multianual reprezintă mai mult decât un acord asupra sumelor pe care fiecare stat membru le primeşte de la bugetul european. Consiliul European a mandatat Consiliul Uniunii Europene să continue negocierile. Preşedinţia României are rolul de a elabora orientări pentru următoarea etapă a acestora, în perspectiva obţinerii unui acord politic în toamna acestui an. În baza acestui mandat, urmărim realizarea unui document simplificat şi echilibrat de negociere, care să faciliteze deciziile la nivelul liderilor europeni. În acelaşi timp, am înregistrat progrese cu privire la propunerile sectoriale aferente Cadrului Financiar Multianual. Concret, am reuşit obţinerea unor acorduri cu Parlamentul European asupra unor propuneri sectoriale prioritare, precum: Fondul European de Apărare, Programul Fiscalis, Programul InvestEU, Programul Europa Digitală 2021-2027. Totodată, au fost stabilite noi reguli care urmăresc reducerea riscurilor în sectorul bancar din UE. Aceste măsuri vor garanta că sectorul bancar dispune de capital suficient pentru a acorda împrumuturi persoanelor fizice şi juridice în condiţii de siguranţă, în timp ce contribuabilii sunt protejaţi împotriva eventualelor dificultăţi cu care s-ar putea confrunta băncile”, a mai declarat Viorica Dăncilă.



Ea a menţionat că s-a avansat în negocierile privind extinderea mandatului Agenţiei Europene pentru Paza Frontierelor şi Garda de Coastă şi s-a obţinut acordul la nivelul Consiliului UE asupra întregului text al regulamentului vizând consolidarea mandatului acestei agenţii.



În domeniul migraţiei, Preşedinţia română a contribuit la avansarea discuţiilor pe toate componentele ce vizează o abordare complexă a acestui fenomen. „Un progres important îl constituie obţinerea acordului politic cu Parlamentul European cu privire la revizuirea cadrului juridic pentru funcţionarea reţelei europene a ofiţerilor de legătură în materie de migraţie. Urmărim creşterea rolului acestor ofiţeri pentru combaterea contrabandei cu migranţi şi îmbunătăţirea coordonării statelor membre cu state terţe. Beneficiul noilor reglementări este că vor permite un control mai eficient al frontierelor externe ale Uniunii”, a precizat Dăncilă.



De asemenea, s-au finalizat negocierile privind interoperabilitatea sistemelor informatice la nivelul UE.



„Am finalizat şi negocierile pe dosarele care privesc libera circulaţie în interiorul UE, reducerea riscului terorist şi criminalităţii transfrontaliere, precum şi revizuirea cadrului legal în materia acordării vizelor pentru facilitarea călătoriilor de afaceri şi turismului. Un alt dosar de impact asupra siguranţei cetăţenilor gestionat şi finalizat cu succes de către Preşedinţia României la Consiliul UE îl reprezintă Regulamentul privind precursorii de explozivi. Sunt norme mai stricte pentru utilizarea substanţelor explozibile, o măsură preventivă importantă în contextul eforturilor de combatere a ameninţărilor teroriste”, a enumerat premierul.



Dăncilă a spus că, împreună cu Parlamentul European şi Comisia Europeană, au fost finalizate negocierile privind propunerea de regulament referitoare la plăţile directe şi sprijinul pentru dezvoltare rurală pentru anii 2019-2020.



„De asemenea, am acordat atenţie dimensiunii externe a politicii comune în domeniul pescuitului, continuând demersurile privind definitivarea planurilor de gestionare multianuale şi obţinând cu sprijinul co-decidenţilor acordul politic asupra mai multor dosare. Rezultate concrete am obţinut şi în domeniul siguranţei alimentare în cadrul Pieţei Interne. Din această perspectivă, acordul politic cu Parlamentul European pe marginea propunerii regulamentului referitor la Legea Generală a Alimentelor va creşte încrederea cetăţenilor în cadrul de reglementare al Uniunii în materie de siguranţă alimentară. Practic, cetăţenii vor avea acces mai facil la informaţii referitoare la siguranţa alimentară şi sănătatea umană”, a spus Dăncilă.



Premierul a susţinut că toate aceste reuşite arată ataşamentul puternic al Guvernului României faţă de proiectul european.



„Prin rezultatele obţinute până acum şi determinarea de a continua în acelaşi ritm am arătat că România crede cu fermitate într-o Europă puternică şi unitară în toate dimensiunile ei: politică, economică şi socială. Miniştrii cabinetului alături de echipele de experţi pe care le coordonează şi împreună cu Reprezentanţa Permanentă a României au confirmat că Preşedinţia română a Consiliului Uniunii Europene are şi capacitatea şi experienţa de a produce rezultatele aşteptate de cetăţeni, iar acest lucru a fost remarcat de toţi partenerii noştri europeni. Acesta este un bilanţ de etapă şi am toată încrederea că vom continua în acelaşi ritm susţinut, iar la finalul celor şase luni de mandat, ne vom prezenta în faţa tuturor ca o preşedinţie a eficienţei şi calităţii, care a obţinut rezultatele aşteptate pentru o viaţă mai bună pentru toţi cetăţenii europeni. Suntem pregătiţi pentru negocierea următoarelor dosare şi pentru a conduce evenimente ale căror concluzii vor contribui la îmbunătăţirea politicilor europene”, a subliniat Viorica Dăncilă.

