Cum explică Ciolacu nepurtarea măştii de protecţie la microfonul Parlamentului

„Sub formă de glumă, am vrut să transmit că am o suferinţă la nas şi... o să lămurim lucrurile. Am o deviaţie de sept depistată în urma unui control medical efectuat cu ocazia leşinului. Am făcut şi acest control medical", a afirmat marţi Ciolacu, întrebat, înainte de şedinţa Biroului Permanent Naţional al PSD, de ce nu a purtat mască în Parlament, potrivit Agerpres