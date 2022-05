Cum explică doi parlamentari UDMR participarea la premierea celor doi cetăţeni de etnie maghiară condamnaţi pentru terorism. Reacţia unui lider PNL

„Ei au fost decoraţi de Asociaţia Pál Vasvári, din Ungaria, şi de Consiliul Demnităţii Umane, din Ungaria. Eu, fiind prieten bun, de 15 ani, cu domnul fost preşedinte al Curţii Supreme din Ungaria, domnul Zoltán Lomnici, am fost chemat să ajut ca să fie înmânată această decoraţie. L-am ajutat ca prieten, ca fost preşedinte al Curţii Supreme, cu care am şi încercat în trecut să facem tot posibilul să cerem preşedintelui României se îi achite pe dânşii (n. red. pe cei doi cetăţeni condamnaţi) şi din cauza aceasta m-a rugat să ajut să fie decoraţi (…). Eu am asistat, am citit, e o decoraţiune pentru care, după cum am înţeles eu, luptă pentru unitatea maghiară, ca să spun aşa. Şi din cauza asta, că dânşii se cred persecutaţi, i-au decorat”, a spus, pentru Observatorul de Covasna (CovasnaMedia.ro) – senatorul Fejér László-Ődőn.

Fejér László-Ődőn consideră că subiectul a amplificat artificial: „ Pe toată perioada cât au fost condamnaţi i-am vizitat la penitenciar, am organizat în Parlamentul României, în Comisia Drepturilor Omului, o dezbatere pe această temă cu avocaţii dânşilor, cu rudele, cu cine a vrut să participe. Au fost în sală PSD-ul, PNL-ul, toată lumea a participat, am discutat frumos, civilizat. Eu simt că acum se vrea un alt conflict şi nu înţeleg de ce. Da, am participat, au fost decoraţi. Din punctul nostru de vedere sunt nevinovaţi”, a spus deputatul.”

Kulcsár-Terza József-György este de părere că se caută diferite motive pentru a se crea conflicte între români şi maghiari. „Eu cred că se urmăreşte un conflict etnic local. Nu cred că cine spune şi critică acum... De ce nu au criticat atunci? Au avut vreme. Şi cu imnul secuilor, şi cu vizita doamnei preşedinte a Ungariei. Se caută acum, aşa simt eu, nişte chichiţe numai să fie un conflict, ceea ce nu este bine”, a precizat alesul UDMR.

Beke István şi Szőcs Zoltán au fost eliberaţi condiţionat din închisoare în iulie 2021. În iulie 2018, Beke István şi Szőcs Zoltán au fost condamnaţi de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României la câte cinci ani de închisoare cu executare, sub acuzaţia de terorism şi instigare la terorism.

Beke István a spus vineri, la Târgu Secuiesc, că nu regretă nimic din ceea ce a făcut, pentru că nu a făcut nimic regretabil. Şi Szőcs Zoltán a avut un discurs asemănător. „Nu am nimic de regretat pentru că nu am făcut nimic. Acest premiu nu este doar pentru mine, ci şi pentru familiile noastre şi fraţii noştri conaţionali, pentru că am arătat un exemplu de comportament maghiar drept. Degeaba ne consideră terorişti şi ne-au adus cele mai mari acuzaţii, pentru că totuşi există o comunitate maghiară, maghiarii din Bazinul Carpatic, ai căror reprezentanţi ne-au fost alături de la început”, a punctat Szőcs Zoltán.

Replica lui Robert Sighiartău

Robert Sighiartău, vicepreşedinte pentru politică externă al PNL, a reacţionat pe pagina sa de Facebook, într-o postare, pe tema cazului celor doi aleşi UDMR. „20 mai 2022 - Budapesta, cei doi extremişti maghiari condamnaţi pentru terorism sunt decoraţi de Asociaţia Pál Vasvári, din Ungaria şi de Consiliul Demnităţii Umane, din Ungaria. Decoraţiile au fost înmânate de doi aleşi din parlamentul ROMÂNIEI, din formaţiunea UDMR! «Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni»”, a fost mesajul lui Sighiartău.