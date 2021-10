Continuă demisiile în PNL. Ion Ştefan, fost ministru al Dezvoltării, pleacă din grupul liberal de la Cameră: Nu voi accepta să fiu partener cu „ciuma roşie”

„Nu mi-a fost nicicând mai greu să fac un anunţ ca cel pe care îl fac acum. Astăzi, 27 octombrie, am ales să demisionez din Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal, urmând a activa în calitate de deputat neafiliat. Membrilor PNL Vrancea, familiei politice alături de care am obţinut cele mai frumoase rezultate în cariera politică îi spun clar: nu plec din PNL, rămân colegul dumneavoastră. Am însă o obligaţie morală faţă de cetăţenii care m-au creditat cu votul lor, vrâncenii care au avut încredere în mine şi în PNL şi faţă de care mi-am luat o serie de angajamente în campaniile electorale”, a scris pe pagina sa de Facebook Ion Ştefan, cunoscut şi ca ministrul „Grindă”.