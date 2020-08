Codrin Ştefănescu a răbufnit: Laşilor! Începând de azi, Klaus are şi PSD-ul lui. Îmi vine să urlu, nu alta!

”Lasilor! Ati aprobat toate aberatiile, v-ati cālcat in picioare toate dezideratele, ati hulit fostii lideri curajosi ai acestui partid, v-ati delimitat de trecutul PSD si ati jignit iremediabil milioane de votanti! Ati anulat lupta noastrā pentru drepturi si libertati, ati aprobat abuzurile infiorātoare ale anilor trecuti. L-ati pupat pe Grindeanu, l-ati pupat pe Ciolacu, desi pe la colturi urlati in pumni de furie si jenā! Incepând de azi, Klaus are si PSD-ul lui! Cu voia voastrā si cu votul vostru! Si când mā gândesc pe câti dintre voi am apārat când nimeni nu indrāznea sā o facā! Imi vine sā urlu, nu alta!”, a scris Codrin Ştefănescu pe Facebook.

Toţi, dar absoluţi toţi cei 17 lideri care formează noua echipa de conducere a PSD au fost locotenenţii fostului preşedinte Liviu Dragnea. După ce au ajuns în funcţii înalte, unii s-au revoltat şi au încercat, în zadar, să-l răstorne pe baronul din Teleorman. Alţii au fost umiliţi de Dragnea, dar apoi au pupat din nou inelul şefului PSD pentru o sinecură. Acum s-au lepădat de Dragnea şi, chipurile, reformează partidul